Un tournoi de golf amasse 275 000$ au profit de la Mission Old Brewery

Lynne Dupuis, James Hughes (Mission Old Brewery), Michael Fitzgerald (directeur exécutif de la Fondation Tenaquip), Jim Wilson, Paula Shannon, Diane Drury, John Castellarin et James Ross (membres du comité organisateur)

Le 20e Tournoi de golf Ken Reed a permis d’amasser 275 469 $ au profit de la Mission Old Brewery, le 7 août dernier. Alors que la population en situation d’itinérance se multiplie, ces fonds permettront de maintenir et de bonifier les services actuels de l’organisme, dont ceux visant à loger les personnes sans-abri.

Les profits amassés cette année représentent une augmentation de 2% par rapport à la somme recueillie l’an dernier.

Pour le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, James Hughes, ce tournoi de golf annuel est un événement phare de l’organisme. «Chaque année, la communauté montréalaise répond à notre appel, et nous en sommes extrêmement reconnaissants», s’est-il réjoui. En effet, depuis 2004, le Tournoi de golf de la Mission Old Brewery a permis d’amasser plus de 4 M$.

Le Tournoi de golf Ken Reed est commandité par la Fondation Tenaquip, qui soutient activement la Mission Old Brewery depuis plus de 17 ans. Grâce à cette même fondation, un nouveau projet de logements piloté par l’organisme verra le jour l’année prochaine à Lachine.

«En 2002, la Fondation Tenaquip a décidé de s’impliquer davantage auprès de la Mission Old Brewery et de contribuer à son objectif de mettre fin à l’itinérance. La Fondation a ainsi acheté un terrain à Lachine et nous sommes à un an de l’ouverture de la Place Tenaquip, un projet de 18 logements mené par James Hughes et son équipe pour héberger des personnes prêtes à sortir de l’itinérance», a témoigné le directeur général de la Fondation Tenaquip, Michael Fitzgerald.