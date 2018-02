La Dépendance : un espace de design ouvert à tous sur la rue Saint-Denis

Un lieu d’inspiration sur le design intérieur ouvrira prochainement sur la rue Saint-Denis. Karyne Beauregard, copropriétaire de La Dépendance, a gagné une bourse de 25 000$ pour son projet novateur lors du concours Portes ouvertes sur Saint-Denis.

La Dépendance sera un de ces commerces multifonctionnels que l’on voit ces dernières années ouvrir dans Montréal. Salon de thé, café, boutique, librairie spécialisée en design et en décoration, le lieu offrira également des conférences et des ateliers Do it yourself (DIY) sur le sujet.

«J’avais un rêve de donner l’accès au design d’intérieur aux gens, au commun des mortels qui aiment et s’intéressent au design, explique Mme Beauregard. Je voulais créer un lieu d’inspiration, ou on peut juste venir prendre un café dans un bel univers design, avec un intérieur style scandinave, très épuré et frais.»

La boutique offrira des objets de décoration locaux et internationaux. «J’aime ce qui est local, mais j’ai l’impression parfois qu’on se coupe l’accès à ce qui vient d’ailleurs et qui est souvent aussi original, donc ça va être un mix des deux», lance-t-elle.

Des activités de speed dating avec des designers d’intérieurs seront organisées pour que les clients puissent rencontrer des professionnels triés sur le volet par La Dépendance.

«On souhaite des entreprises de destination comme ça, qui sortent du cadre et qui vont attirer des gens sur la rue Saint-Denis», commente Caroline Tessier, directrice générale de la Société de développement commercial de la rue Saint Denis, lors de la remise des bourses du concours «Portes ouvertes sur Saint-Denis» qui a eu lieu mardi.

Le local de La Dépendance reste encore inconnu pour le moment, mais Karyne Beauregard assure qu’il sera proche des boutiques Zone, Urban Outfitters et Stokes.

«J’aimerais que cette portion de la rue Saint-Denis devienne un lieu de destination pour le design. Le but est de faire cohésion avec les acteurs du milieu pour créer des partenariats avec eux et créer des évènements communs», ajoute celle qui possède également deux autres commerces, Entre 4 murs et Espace 313, qui sont des lieux pour le design d’intérieur résidentiel et commercial.