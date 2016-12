Le PITREM célèbre ses noces d’argent

Depuis 25 ans, le Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal (PITREM) permet, bon an mal an, à des centaines d’adultes de réintégrer le marché de l’emploi ou d’effectuer un retour aux études.

«Dans mon cas, le PITREM m’a permis de reprendre ma vie en main, raconte Cedric Lemire. J’ai maintenant beaucoup plus confiance en moi et mon estime personnelle est meilleure.»

Avant de découvrir l’organisme, le jeune homme vivait dans la rue. Il lui arrivait régulièrement de dormir sur un banc de parc. Grâce aux ateliers du PITREM, il aspire à une toute autre vie.

«Techniques de recherche d’emploi, comment bien se préparer aux entrevues, parrainage en entreprise, mise à jour de notre c.v. et petite formation sur le service à la clientèle, ici on nous outille pour faire notre place», enchaîne son collègue William, qui participe également aux activités de l’organisme.

Les deux hommes ne tarissent pas d’éloges à l’endroit du personnel du PITREM. Ils ne regrettent pas leur décision d’avoir fait appel à l’organisme et n’hésitent pas à inviter les gens (il faut être âgé de moins de 35 ans) à faire de même.

Ce genre de témoignage, Danielle Lacombe, directrice générale du PITREM, a l’occasion d’en entendre plusieurs.

D’abord parce qu’elle peut compter, comme elle le dit, sur une «équipe professionnelle et de qualité» et ensuite parce que le succès des participants est au cœur des priorités des employés.

Ces derniers s’adaptent constamment aux besoins de la clientèle et bâtissent des relations de confiance avec les jeunes adultes.

Certains ont des passés plus difficiles que d’autres. Mais dans tous les cas, les employés se chargent de leur faire vivre des réussites. Les participants prennent ensuite confiance et sont en mesure de surmonter leurs difficultés, d’accomplir de grandes choses.

Au fil des ans, l’équipe du PITREM s’est d’ailleurs taillé une réputation fort enviable. Ses partenaires répondent toujours présents et les entreprises qui acceptent d’accueillir des jeunes au sein de leur établissement pour leur offrir une expérience de travail lui sont fidèles depuis plusieurs années.

L’organisme ne tient cependant rien pour acquis. Bien au contraire.

«Nous avons une mission régionale et il faut s’assurer de développer tous les secteurs de Montréal. C’est un peu plus facile dans l’est de Montréal, puisque nos bureaux y sont situés, mais il y a encore beaucoup de travail à faire», convient Mme Lacombe.

Et que peut-on vous souhaiter à l’approche de Noël? «Simplement de perdurer dans le temps. Nos services sont essentiels pour les jeunes et plusieurs d’entre eux comptent sur nous», répond la directrice générale.