La vague Laurentide déferle sur le Québec

Depuis que la brasserie Molson Coors a annoncé le retour de la Laurentide dans les dépanneurs et marchés d’alimentation pour un temps limité, la chasse à ce précieux houblon est littéralement ouverte. Éric Côté, le résident de Mercier-Est à la base de la pétition demandant le retour de cette bière, était loin de se douter du tsunami qu’il déclencherait.

La page Facebook du citoyen a explosé. Après la publication de son histoire sur la page web du Flambeau et du journal Métro, il a reçu pas moins de 800 demandes d’amitié en quelques jours. Ses apparitions médiatiques se sont ensuite multipliées notamment à TVA et au 98,5 FM. Sa page compte maintenant plus de 3330 membres de partout au Québec.

Les gens y affichent leurs souvenirs liés à la Laurentide ou encore, dans la majorité des cas, les endroits où l’on peut se procurer ledit liquide blond alcoolisé.

C’est à qui aura la chance de mettre la main sur l’une des caisses en vente. La folie de la Laurentide a envahi le Québec.

«Au départ, mon objectif était de transmettre une pétition à la brasserie Molson Coors pour réclamer le retour de la Laurentide, en souhaitant qu’elle y donne suite. Je n’avais aucune attente», confie M. Côté.

Molson Coors a décidé de produire 124 000 caisses de Laurentide pour le marché québécois. La distribution est graduellement commencée.

Dans l’est de Montréal, les consommateurs pourront se procurer de la Laurentide au marché Montréal-Est (45, Broadway à Montréal-Est), au dépanneur 4954 – Sept jours (8670, Sainte-Claire dans Mercier-Est), au dépanneur Hasan (8891, Hochelaga dans Mercier-Est), au dépanneur Juillet (12005, rue Notre-Dame dans Pointe-aux-Trembles) et à la station service Beau-soir (15550, rue Sherbrooke dans Pointe-aux-Trembles).

Au moment de mettre en ligne, les commerces devraient recevoir leur précieuse cargaison dans les prochains jours.