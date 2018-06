Le parc de la promenade Bellerive sera complètement cirque

Les amateurs de cirque pourront assister à des prestations des troupes Ici’Bas et Machine de cirque au parc de la promenade Bellerive, le 9 juillet prochain, dans le cadre du festival Montréal complètement cirque.

Les citoyens sont invités à apporter saucisses, hamburgers et leur BBQ, dès 19h, pour un repas qu’ils pourront déguster dans un environnement cirque (l’équipe du festival aura seulement 2 ou 3 BBQ).

Des artistes seront présents pour faire la fête avec le public au cours de cette soirée qui se veut conviviale, spontanée et acrobatique.

Entre une bouchée de hot dogs, un maniement de spatule, des activités diverses et des démonstrations de trapèze du Cirque Carpe Diem, les participants pourront admirer les prouesses de jeunes étudiants de l’École nationale de cirque qui présenteront une foule de performances impromptues.

Le Moulin à vent installera ses structures acrobatiques au parc et offrira aux citoyens de tous âges l’occasion d’être les acteurs de leur propre vie.

Par le cirque, mais aussi par la découverte de jeux du monde parfois millénaires, l’équipe du Moulin à vent insuffle une brise multiculturelle et intergénérationnelle tout indiquée à la riche diversité des quartiers de Montréal.

À 20h15, le spectacle «L’Envers» de la compagnie Ici’Bas sera présenté. Une piste de tapis gazon, une bonbonne de gaz et des haut-parleurs, le duo n’a nul besoin d’artifices pour déployer son charme.

Entre les mouvements dansés et les jeux icariens, le duo – un acrobate et une danseuse – peuple leur terrain de jeu, parfois champ de bataille, de courses énergiques, de folies enfantines et de pulsions créatrices.

Ensuite, à 21h30, ce sera au tour de la troupe Machine de cirque de prendre place avec son spectacle «Truck Stop: la grande traversée».

Cinq interprètes et un musicien prendront part à ce «road trip» qui feront voyager les gens de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique dans un itinéraire évoquant les paysages rencontrés au passage.

Jonglerie de bouées pour les Maritimes, mâts chinois pour les luxuriantes forêts, trampo-mur contre les parois des Rocheuses, le spectacle promet un voyage inoubliable.