Hydro-Québec présente les grandes lignes de son nouveau poste Hochelaga

La construction d’un nouveau poste d’Hydro-Québec dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) permettra de répondre à la croissance de la demande en électricité, mais des citoyens s’inquiètent des impacts qu’aura le projet sur l’un des derniers poumons verts dans le quartier: le boisé Steinberg.

Le projet assurera la fiabilité de l’alimentation électrique pour les années à venir, explique la société d’État. Il permettra de soulager les postes Jeanne-d’Arc et Longue-Pointe qui sont vieillissants et dont les équipements ont 60 ans.

Le terrain convoité par Hydro-Québec est celui voisin du 5600 Hochelaga, aussi connu comme étant le boisé Steinberg. Le site est actuellement la propriété du ministère des Transports.

Celui-ci est prêt à vendre une partie de 25 000 mètres carrés à Hydro-Québec. Une offre d’achat a été faite et quelques étapes restent à franchir. Les discussions sont toutefois bien avancées.

L’entreprise prévoit construire un bâtiment de manœuvre et de commande pour ses équipements intérieurs de 25 kV ainsi que des équipements extérieurs d’appareillage électrique à 315 kV.

Le bâtiment aura une hauteur maximale de deux étages et se retrouvera en bordure de la rue Hochelaga. Les équipements extérieurs ne seront pas visibles de la rue.

Pour raccorder le nouveau poste Hochelaga au poste Notre-Dame, Hydro-Québec devra construire une nouvelle ligne d’alimentation d’environ trois kilomètres.

Deux options seront analysées. Une ligne aérienne avec des pylônes tubulaires qui longerait l’avenue Souligny ou encore une ligne souterraine le long de la rue Notre-Dame.

«Le coût d’une ligne souterraine est plus dispendieux qu’une ligne aérienne. Il faut aussi voir la faisabilité d’une ligne souterraine, car il y a déjà plusieurs installations souterraines le long de la rue Notre-Dame (égouts, câblage d’utilités publiques, etc.)», fait savoir Didier Bélanger, ingénieur chez Hydro-Québec.

Aucune décision n’a encore été prise. Tout sera examiné, assure-t-il.

Craintes citoyennes

Lors de la soirée d’information organisée par Hydro-Québec pour présenter les grandes lignes de son projet, plusieurs citoyens présents n’en avaient que pour la sauvegarde des arbres du boisé Steinberg et de cet espace vert.

Ce à quoi Hydro-Québec dit vouloir conserver le plus possible le couvert végétal dans son projet.

L’abattage d’arbres ne pourra toutefois être évité.

«Nous avons évalué divers emplacements dans le secteur. Celui choisi est le plus propice à notre projet», a fait valoir Danièle Langlois, chef projets postes chez Hydro-Québec.

Le terrain appartenant à Rosdev – à proximité Souligny-Dickson – est celui réservé pour le projet de garage de la Société de transport de Montréal (STM); le terrain de l’ancien incinérateur rue Dickson est trop petit; le terrain de l’ancienne fonderie au nord de Notre-Dame (Ray-Mont Logistiques), et ceux aux nord et sud d’Hochelaga-Assomption ne conviendraient pas non plus pour diverses raisons (espaces, contraintes d’opération, emplacement).

Avec tout ce qui se trame dans le secteur et les environs: garage de la STM, écocentre, viaduc du port de Montréal, prolongement de Souligny et Assomption, les citoyens craignent que le projet d’Hydro-Québec fasse partie d’une longue série qui contribuera à la dégradation de la qualité de l’air et leur qualité de vie générale.

Grandes étapes – Poste Hochelaga et ligne d’alimentation

Information et consultation – automne 2018

Information sur la solution retenue – hiver 2018-2019

Dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement au ministère – printemps 2019

Obtention des autorisations gouvernementales (incluant les mandats au BAPE) – hiver 2020-2021

Construction ligne et poste – printemps 2021 à printemps 2023

Mise en service du poste et de la ligne – printemps 2023