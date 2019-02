La CJS d’Anjou à la recherche de contrats

Les membres de la Coopérative jeunesse de services (CJS) d’Anjou sont de retour au travail pour une nouvelle saison. Tonte de gazon, lavage de vitres, gardiennage, cirage de chaussures et peinture ne sont que quelques-uns des services offerts pour vous aider dans vos corvées.

La coopérative compte 14 membres, âgés de 13 à 17 ans. Leur objectif, acquérir des expériences de travail diverses tout en gagnant de l’argent en travaillant.

«Nous offrons des services personnalisés. Nous sommes dynamiques, responsables et le travail est bien fait. Nous invitons les gens à nous contacter dès maintenant, nos prix sont abordables», de dire Lucas Rogene, président de la CJS d’Anjou.

Au sein de la coopérative, les jeunes ont l’occasion de se familiariser avec l’administration, la publicité, les finances, les ressources humaines et plus encore. La coopérative est créée et gérée par et pour des jeunes.

Les membres sont encadrés par deux animatrices qui leur donnent un coup de pouce pour que tout se déroule rondement.

«Ce sont des jeunes qui ont été choisis en raison de leur motivation et de leur énergie. Ils forment une belle équipe», soulignent Christina Monette Molina et Dahana Lauredan, animatrices.

Les contrats commencent déjà à entrer, mais les coopérants sont en mesure d’en accomplir encore davantage.

«Nous voulons travailler. N’hésitez pas à faire appel à nous», insiste Lucas.

La CJS d’Anjou est en activité jusqu’au 19 août. Les gens peuvent communiquer avec les membres en composant le 514 353-5400 ou encore par courriel au cjsanjou@hotmail.com.