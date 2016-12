Agenda d’Anjou, semaine du 19 décembre

Maison de la famille

Vous voulez vous impliquer dans votre communauté? Vous aimez les petits enfants et vous avez du temps à donner chaque semaine ? La Maison de la famille du Service d`aide communautaire est à la recherche de personnes bénévoles d’expérience pour assister l’éducatrice de la halte-garderie. Pour plus d’information : communiquez avec Cynthia Morgan au 514 355-4689.

Cours de français

Le Carrefour Solidarité Anjou, en collaboration avec le centre Paul-Gratton de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île, offre des cours de français de base.

Ce cours comprend le français oral, le français écrit de base, ainsi que des ateliers d’intégration à la vie au Québec.

Lors de leur inscription, les participants doivent fournir leur carte de résidence ou carte de citoyen et leur carte d’assurance maladie.

Pour information, on contacte Manuel au 514 355-4417.

Ateliers informatiques

Le Courrier blanc, un programme du SAC Anjou, offre aux personnes de 55 ans et plus des formations de montage photo, initiation à la caméra numérique, Word et Excel.

Les ateliers sont conditionnels au paiement d’une inscription annuelle de 25 $. Les coûts des formations varient de 35 $ à 40 $. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Bénévoles recherchés

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est présentement à la recherche de bénévoles, à raison d’une à deux fois par semaine, auprès d’une clientèle de 55 ans et plus.

Les ateliers ont lieu au Courrier blanc (6497, avenue Azilda). Pour information, on joint Francine Beauchamp au 514 354-4299 poste 207.

Initiation aux «bébés signes»

Pour permettre aux bébés de communiquer ses besoins avant ses premiers mots, réduire les frustrations et stimuler l’apprentissage du langage oral, la Maison de la famille du SAC Anjou propose un atelier d’initiation aux bébés signes (Baby signs) pour les parents et leurs bambins de 6 à 36 mois, aux enfants de niveau préscolaire, et à besoins spécifiques (TSA, DI, TDAH, TC) : Les jeudis de 9 h 15 à 10 h 30. L’atelier sera suivi d’un café-rencontre (de 10 h 45 à 11 h 45). Futures mamans et grands-parents sont les bienvenus! Cette activité est gratuite! Lieu : 9501 boulevard Des Galeries D`Anjou, Haut-Anjou. On vous attend! Pour inscription : Cynthia Morgan au 514 355-4689.

Programme PAAS Action

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou offre aux prestataires d’aide sociale la possibilité de participer au programme PAAS Action afin de développer leurs compétences et se préparer au marché de l’emploi.

Les participants peuvent recevoir un montant additionnel de 130 $ par mois à leur prestation de base. Ils ont également droit au remboursement de frais de transport et/ou de garde.

L’organisme est à la recherche de personnes pour de l’aide générale (entretien ménager). Pour information, on joint Francine Beauchamp au 514 354-4299 poste 207.