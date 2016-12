Agenda de Mercier, semaine du 19 décembre

Réveillon du père Bernard Morin

Le réveillon du père Bernard Morin se tiendra le 24 décembre, à compter de 21h, à la paroisse Marie-Reine-des-Cœurs (5905, rue Turenne. Entrée par le stationnement rue Bossuet).

Au programme: repas, musicien, jeux, animation et cadeaux pour tous.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants de moins de 12 ans à la paroisse. Pour information, on compose le 514 598-0787.

Par ailleurs, la Fondation du père Bernard Morin est à la recherche de bénévoles pour la tenue du réveillon. Information: 514 598-0787.

Tuteur bénévole en aide aux devoirs recherché

La Maison des familles de Mercier-Est et la bibliothèque Mercier sont à la recherche de tuteurs bénévoles pour un projet de soutien scolaire pour les enfants du primaire.

Les bénévoles recherchés doivent avoir une bonne capacité d’adaptation, être motivés, empathique, respectueux des personnes et des règlements et savoir bien communiquer.

Les activités se tiennent à la bibliothèque Mercier (8105, rue Hochelaga) les lundis, de 15h50 à 17h. Les bénévoles doivent être prêts à s’engager pour la saison hiver-printemps qui débute le 6 février.

Pour information, on compose le 514 354-6044 ou par courriel à benevole@maisondesfamilles.ca.

Dîner du Rameau d’Olivier

Chaque jeudi, à compter de 11h30, le centre d’entraide le Rameau d’Olivier organise un dîner à l’intention des gens de 65 ans et plus qui habitent le secteur du CLSC Olivier-Guimond.

Après le dîner, jeux de poche et bingo sont au programme. Pour les personnes n’ayant pas de transport, l’organisme va vous chercher directement à la maison.

Pour information, on joint Danielle au 514 254-6035.

Boîtes économiques de fruits et légumes

Le SÉSAME offre toute l’année des boîtes économiques de fruits et légumes. Au coût de 7 $, 11 $ ou 17 $, selon le format, les gens économiseront entre 25 et 40 % sur le prix courant des mêmes items en magasin.

La distribution se fait au SÉSAME (8628, rue Hochelaga) un jeudi sur deux, entre 14h et 18h. Les personnes intéressées ont jusqu’au vendredi précédent la distribution pour payer et ainsi réserver leur boîte.

Pour information, on compose le 514 493-7656.

Bénévoles recherchés

La Maison des familles de Mercier-Est est à la recherche de bénévoles qui seront responsables du soutien à l’accueil.

Le bénévole sera chargé de préparer le café, accueillir les gens et les diriger vers les activités ou les personnes ressources, prendre les inscriptions aux activités, donner de l’information sur la programmation, trier et acheminer les appels, prendre les messages, etc.

Personne avec entregent, responsable, sociable, discrète et axée sur le respect d’autrui et de la confidentialité recherchée.

Pour information, on compose le 514 354-6044 ou par courriel à benevole@maisondesfamilles.ca.

Centre d’entraide le Pivot

Le centre d’entraide le Pivot organise un atelier de croissance personnelle intitulé «La retraite: retrouver le sens de soi».

L’approche est axée sur les solutions et imprégnée de valeurs écologiques. L’atelier comprend huit rencontres de groupe, les vendredis en journée aux deux semaines, et animées par des intervenants psychosociaux qualifiés.

Le coût est de 40 $ par personne pour les huit rencontres, dont la durée est de 1h45 chaque fois. Le prochain atelier débutera le vendredi 20 janvier, de 10h à 11h45. Les places sont limitées de 8 à 10 participants à la fois. Les inscriptions se tiennent du 5 au 16 décembre. Pour information, on joint Marie-Paule Campeau au 514 251-1869.

Formation

L’organisme communautaire Albatros-Montréal recrute actuellement des participants pour sa formation de 36 heures en accompagnement de personnes en soins palliatifs et en fin de vie.

Le groupe entamera les rencontres le 15 mars 2017, à raison de 12 mercredis soir. Accompagner signifie être présent pour le malade, à ses côtés, dans le plus grand respect de son cheminement et de son rythme.

Les inscriptions sont en cours. Pour information, on compose le 514 255-5530.