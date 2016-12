Une grande guirlande pour rassembler Montréal-Nord

Pour lancer les festivités du 375e, plusieurs organismes de Montréal-Nord participent à l’élaboration d’une grande guirlande multicolore, remplie de messages et dessins, qui sera installée dans plusieurs lieux clefs de l’arrondissement.

Depuis le début du mois de décembre, l’équipe des Artistes en arts visuels du nord de Montréal (AAVNM), accompagnée par la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord (SHGMN) et La Route de Champlain parcourt les centres d’achat, les bibliothèques, les écoles et les autres organismes de Montréal-Nord.

Leur objectif ? Remplir près de 8 000 feuilles métalliques multicolores et réfléchissantes qui seront assemblées afin de former plusieurs grandes guirlandes chargées de lancer les festivités du 375e anniversaire de la Ville.

Installation avant Noël

Celles-ci seront installées avec l’aide des employés de l’arrondissement d’ici Noël, dans les arbres de différents endroits de Montréal-Nord, du parc Ottawa à l’hôtel de ville, en passant par la Maison culturelle et communautaire et un espace vert voisin des Fourchettes de l’espoir.

«On veut relier et unir tous les citoyens de Montréal-Nord derrière ce projet, indique Jean-Paul Guiard, président de la SHGMN. On veut faire participer toutes les couches de la société, créer un geste rassembleur pour montrer que l’on peut avoir une vision commune et qu’ensemble, on est plus fort.»

«Laisser une trace»

Sur ces milliers de papiers entreposés pour l’instant dans les locaux du collectif des AAVNM, on y retrouve des dessins de Noël, des poèmes, des extraits de chansons, des citations historiques ou encore, simplement, des réalisations de jeunes enfants. Mais aussi des messages d’espoir, parfois en arabe, en italien, en anglais ou en créole.

«On voulait faire quelque chose d’inclusif, qui va aussi laisser une trace. Des jeunes, mais aussi des parents et des aînés ont participé», explique Sergio Gutiérrez, fondateur de l’organisme des AAVNM, qui a la charge de ce projet coloré.

«On est convaincu que la couleur peut changer les états d’âme et la vision du monde. Cette guirlande sera un reflet de la diversité, de la richesse, de la culture et de la vitalité de Montréal-Nord», reprend-il, précisant que ces décorations ne s’arrêteront pas à la fin du temps des Fêtes.

«Ces papiers résistent à une météo difficile, à la neige, à la pluie. On veut qu’ils restent plus longtemps afin d’envoyer des messages positifs durant plusieurs mois.»

Carnaval, braderie et histoire pour 2017

Pour ce 375e anniversaire de la Ville, plusieurs autres projets devraient être dévoilés au courant du mois de janvier.

Sur le thème de «Mon vélo raconte», l’organisme des Artistes en arts visuels du Nord de Montréal travaille, avec la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord (SHGMN) et La Route de Champlain, sur la mise en place de trois braderies et fêtes de quartier durant l’été prochain.

Un parcours patrimonial, qui se fera notamment sur la rivière des Prairies, en collaboration avec l’arrondissement RDP-PAT, sera également proposé. Et un carnaval sur le boulevard Gouin, avec des bicyclettes montées et décorées pour l’occasion, devrait être organisé à la fin du mois d’août.