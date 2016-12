Plus de 40 000 $ en denrées de Noël distribuées

Des carottes, des patates, des pâtes, du riz, de la soupe, une dinde et des jouets pour les enfants: les Services communautaires On Rock, qui opèrent une banque alimentaire depuis Pierrefonds-Roxboro, ont fait le bonheur, samedi dernier, de 172 familles de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin, ce qui leur permettra de passer un Noël «normal».

L’entrepôt d’On Rock, sur Gouin Ouest, avait des allures d’atelier du père Noël samedi matin. Environ 75 bénévoles s’y activaient afin de remplir les boîtes de vivres et présents avant d’effectuer les livraisons.

«On donne au moins une boîte de nourriture sinon deux [par foyer]. Tout le monde obtient une boîte de présents. On a donné approximativement 100 $ par personne en cadeaux», indique le président d’On Rock, Kim Reid.

Avant la distribution des denrées provenant de nombreux donateurs et de commanditaires, l’organisme fait en sorte de savoir quel âge ont les enfants de chaque famille aidée, afin de pouvoir remettre des jouets appropriés.

«On a travaillé une semaine sur les cadeaux. De plus, ça nous a pris une journée ou deux pour la nourriture», précise M. Reid.

Alors que la distribution de Noël en avait été une de record avec 190 familles aidées l’an dernier, Kim Reid souligne que son organisme a, en fait, distribué plus de denrées cette année. En tout, on prévoyait même dépasser cette année le montant de 40 000 $ distribué l’an dernier.

En entrevue à TC Media, ce dernier s’est dit reconnaissant pour tous les bénévoles et commanditaires qui ont rendu la distribution de cette année possible. Parmi les bénévoles, Keith Wight s’implique auprès d’On Rock depuis environ 10 ans.

«Je le fais pour redonner à la communauté. J’ai été très chanceux dans ma vie avec mon emploi et ma famille et toutes les choses que j’ai. J’ai commencé à m’impliquer avec On Rock il y a environ 10 ans», explique-t-il.

Selon Cheryl Hamby, une autre bénévole, les clients d’On Rock sont très souvent surpris de recevoir autant de denrées pour Noël.

«L’année dernière, j’ai livré à une dame qui obtenait normalement seulement une seule boîte par semaine. À Noël, nous lui avons donné trois boîtes. Quand j’ai passé la porte avec la troisième boîte, elle m’a serré dans ses bras et a fondue en larmes», raconte Mme Hamby.

En plus de la distribution de Noël, les services communautaires On Rock fournissent également de la nourriture à près de 200 familles chaque lundi. L’organisme offre aussi un programme d’aide alimentaire scolaire et un souper communautaire à bas prix les mardis et jeudis.