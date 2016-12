David Baazov renonce à acquérir Amaya

Alors qu’il fait toujours face à cinq chefs d’accusation pour délit d’initié, l’ex-président d’Amaya David Baazov a annoncé mardi qu’il mettait fin à sa proposition d’acheter la société de jeu en ligne qu’il a fondé. Basée à Pointe-Claire, la firme est notamment propriétaire de Poker Stars.

Dans un communiqué émis mardi, Baazov a indiqué que sa décision fait suite à une offre d’achat récemment présentée au coût de 24 $ par action. Vers 14h25 mardi, l’action d’Amaya se transigeait à 19 $ après avoir ouvert à 17,89 $ en début de journée.

«Au cours des discussions, il est devenu évident que la prime sur le cours de l’action demandée par certains actionnaires était supérieure au prix que mes investisseurs et moi‑même étions prêts à offrir pour réaliser une opération. J’ai décidé que la meilleure voie à suivre pour moi et Amaya était que je mette fin à ma tentative d’acheter la société», indique Baazov.

M. Baazov est propriétaire d’un peu plus de 24,5 M d’actions ordinaires d’Amaya et d’options lui conférant le droit de faire l’acquisition de 387 500 actions ordinaires additionnelles, ce qui représente environ 17 % des actions ordinaires émises et en circulation de la compagnie.

Poursuite

Rappelons que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a intenté, le 23 mars, une poursuite pénale contre Baazov, ainsi que deux autres individus ayant des liens avec Amaya et trois autres compagnies pour délit d’initié.

La poursuite comprend 23 chefs d’accusation à l’encontre de Baazov, le vice-président Benjamin Ahdoot, un ancien conseiller financier à l’externe, Yoel Altman et les firmes Diocles Capital inc, Sababa Consulting inc. et 2374879 Ontario inc.

Baazov, fait face à cinq chefs d’accusation, notamment d’avoir potentiellement aidé à transiger alors qu’il était en possession d’informations privilégiées. Il est par ailleurs accusé d’avoir influencé ou tenté d’influencer le cours du titre d’Amaya et d’avoir communiqué une information privilégiée.

Moins d’une semaine après avoir été accusé, Baazov, prenait un congé volontaire payé, notamment pour éviter à la compagnie toute distraction.

Il a finalement quitté ses fonctions en août.

À ce jour, tous les accusés dans cette affaire, dont David Baazov, ont plaidé non-coupable à l’ensemble des chefs d’accusation portés contre eux.