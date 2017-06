L’Équipe Coderre présente ses candidats dans L’Île-Bizard

Le portrait des prochaines élections municipales dans L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève se précise. Alors que l’actuel conseiller du district Sainte-Geneviève, le notaire Éric Dugas, a déjà annoncé son intention de briguer la mairie, il a présenté ses candidats de l’Équipe Coderre, dimanche.

Richard Bélanger sollicitera un siège dans le district Jacques-Bizard, Alain Wilson se présentera dans le district Denis-Benjamin-Viger, Diane Gibb dans le district Pierre-Foretier, et Suzanne Marceau dans le district Sainte-Geneviève.

«C’est une équipe, bien sûr, d’expérience, mais surtout composée de gens bien enracinés dans chacun des districts. Nous sommes d’abord et avant tout des citoyens qui aimons L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Notre engagement témoigne de notre volonté de contribuer à l’amélioration de notre milieu de vie, mais également au mieux-être de notre communauté», indique M. Dugas.

Natif de L’Île-Bizard, Richard Bélanger a été conseiller municipal de 1991 à 2005. Il a par la suite effectué deux mandats à titre de maire de l’arrondissement en 2005 et 2009.

Également natif de L’Île-Bizard, Alain Wilson y a créé sa première entreprise en 1981. Passionné de soccer et de hockey, il a été membre fondateur des associations de soccer et de hockey mineur. M. Wilson est actuellement président de l’Association régionale de soccer Lac St-Louis et siège au conseil d’administration de la Fédération de soccer du Québec depuis 2012.

Après avoir participé à la fondation du Complexe sportif St-Raphaël en 1994 et occupé certaines fonctions, Alain Wilson a été président du conseil d’administration du Complexe sportif Saint-Raphaël pendant 11 ans.

Résidente de L’Île Bizard depuis plus de 30 ans, diplômée en commerce avec une spécialisation en marketing de l’Université Concordia, Diane Gibb possède plus de 35 ans d’expérience dans la mise en marché en milieu d’entreprises, en communications et en gestion des ventes.

Élue comme conseillère municipale pour la première fois en 1999 pour la Ville de L’Île-Bizard, elle a effectué deux autres mandats à titre de conseillère d’arrondissement en 2005 et 2009 dans l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et a été impliquée auprès de nombreux organismes communautaires.

Résidente de Sainte-Geneviève depuis 1976, Suzanne Marceau est impliquée dans la vie communautaire. Elle a été conseillère municipale à la Ville de Sainte-Geneviève de 1985 à 2000.

Elle est actuellement présidente du comité exécutif de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pour laquelle elle a été élue commissaire scolaire, sans interruption, depuis 2003. Elle siège également au conseil d’administration de la Société Patrimoine et Histoire de L’Île-Bizard et Sainte-Geneviève depuis 2005.

L’élection municipale de Montréal aura lieu le 5 novembre.