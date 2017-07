Luttes électorales à prévoir dans Dollard-des-Ormeaux

À trois mois des élections municipales, les jeux sont loin d’être faits dans Dollard-des-Ormeaux. Alors que sept élus sur neuf tenteront de conserver leur siège, le conseiller Alex Bottausci briguera la mairie. Il ignore s’il devra lutter contre l’actuel maire, Ed Janiszewski, qui attendra la fin août pour se prononcer définitivement sur son avenir politique.

S’il avait indiqué en février son intention de se présenter pour un 10e mandat, M. Janiszewski pourrait encore changer d’idée.

«Je planifie me présenter à nouveau, mais ce n’est pas encore officiel. Mon choix pourra dépendre de plusieurs choses. Je vais discuter de cela avec tous les membres de mon conseil et je prendrai ensuite ma décision», affirme-t-il.

Si quatre élus sur neuf ont été choisis par acclamation en 2013, plusieurs candidats profitent de l’été pour faire connaître leurs intentions. On peut d’ores et déjà prévoir des courses dans les districts 1, 4 et 7.

Depuis 1994

Dans le district 1, deux personnes se sont engagées à se présenter auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ). La conseillère Zoé Bayouk, qui est en poste depuis 1994, devra affronter à nouveau Laurence Parent, qui avait obtenu près de 37 % du vote en 2013.

Âgé de 37 ans et enseignant à Pointe-Claire, M. Parent habite Dollard-des-Ormeaux depuis près de 10 ans.

Bataille entre avocats

Deux avocats de formation devraient se faire la lutte dans le district 4. Âgé de 35 ans, Jamie Benizri a grandi à Dollard-des-Ormeaux et dirige le cabinet Legal Logik. Ancien procureur pour la Ville de Montréal, il estime que sa première candidature est la suite naturelle de sa carrière.

De son côté, le conseiller Herbert Brownstein n’a pas encore posé officiellement sa candidature, mais a indiqué à TC Media son intention de se faire réélire.

Ce dernier a d’ailleurs déjà servi trois mandats comme conseiller depuis 2005. Avocat âgé de 59 ans, il a été membre à la fois au comité des travaux publics et de celui des parcs et loisirs.

District 7

Trois personnes souhaitent se faire élire dans le siège occupé depuis 12 ans par Alex Bottausci.

L’homme d’affaires Salomon (Sam) Gabbay et l’employé du service d’évaluation foncière de la Ville de Montréal Pulkit Kantawala se sont officiellement engagés à se présenter. Le consultant de communications en diffusion de radio, Ryan Brownstein, entend quant à lui faire de même très bientôt.

M. Gabbay a mis sur pied la Coupe internationale «les enfants jouent pour les enfants» il y a 11 ans, en plus d’être bénévole à l’Association de soccer de DDO. Il aimerait instaurer des réunions régulières avec les citoyens, durant lesquelles ils pourraient soulever les questions qui leur tiennent à cœur.

Fervent défenseur de l’environnement, M. Gabbay a l’intention de mener toute sa campagne sans utiliser de papier.

Résident de Dollard-des-Ormeaux depuis 1994, M. Kantawala a travaillé dans le monde municipal depuis 25 ans, notamment à Pierrefonds. Ingénieur de formation ayant travaillé en informatique et en infrastructures, il souhaite contribuer positivement à la ville.

Jeune professionnel de 29 ans, Ryan Brownstein est résident de Dollard-des-Ormeaux depuis l’âge de quatre ans. Titulaire d’un baccalauréat en communication et en sciences politiques de l’Université Concordia, il affirme avoir contribué aux 11 dernières campagnes électorales, notamment pour Carlos Leitão et Pierre Marsan.

Celui qui veut baser sa campagne sur l’innovation et la santé est également le cofondateur du Festival de la santé de l’Ouest-de-l’Île, un événement communautaire gratuit pour promouvoir l’éducation de la santé.