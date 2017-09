Le seul choix des opposants à Cap Nature?

Vrai changement pour Montréal représenterait la seule formation politique capable de s’opposer au projet immobilier Cap Nature, qui prévoit la construction de 5500 logements dans l’ouest de Pierrefonds-Roxboro. La chef du parti, Justine McIntyre, a émis cette opinion, jeudi, alors qu’elle présentait ses candidats pour l’arrondissement, dont elle briguera bientôt la mairie.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, avait donné son appui à Cap Nature en 2015. Le parti d’opposition officielle, Projet Montréal a quant à lui pris position en faveur de la conservation des 185 hectares de Pierrefonds-Ouest menacés par le développement immobilier.

Mme McIntyre juge Projet Montréal incapable de barrer la route aux promoteurs. «Au cours des trois dernières élections, ils n’ont pas réussi à faire élire qui que ce soit à l’ouest de Notre-Dame-de-Grâce, indique-t-elle. Ils n’ont pas la même compréhension de l’enjeu, parce qu’ils n’ont personne dans le district. C’est vraiment un parti du Plateau et du centre. […] Pour nous qui vivons ici, on comprend qu’il y a aussi un lien avec la fluidité [de la circulation]».

Réplique

Projet Montréal se défend en affirmant bientôt dévoiler son équipe complète pour l’arrondissement.

«On est le seul parti qui a présenté un plan ambitieux complet de protection du secteur [Pierrefonds-Ouest], avec la création d’un parc national urbain. On est bien établi dans l’ouest, avec l’équipe du maire de L’Île-Bizard, Normand Marinacci. De plus, pour présenter une vision alternative du développement, ça prend une candidature forte à la mairie de Montréal», a fait savoir Youssef Amane, le porte-parole de la formation.

Rappelons que Vrai changement pour Montréal ne présentera pas de candidat à la mairie de Montréal en novembre.

Les candidats

Justine McIntyre (mairie)

Élue conseillère de Ville dans Bois-de-Liesse en 2013, Justine McIntyre est devenue chef de Vrai changement pour Montréal il y a deux ans, à la suite du départ de Mélanie Joly. Avant que ne commence sa carrière politique, elle a occupé un poste en communications pour l’organisme Dans la rue en plus d’avoir fondé et dirigé une école d’éveil musical. Mère de trois enfants, elle est résidente de Pierrefonds depuis près de 12 ans.

Eric McCarty (conseiller de Ville, Bois-de-Liesse)

Résident de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro depuis près de 30 ans, ce sera la troisième fois que M. McCarty briguera un poste de conseiller, ayant été défait sous la bannière de Projet Montréal. Titulaire d’un diplôme en finance de McGill, il a travaillé pendant une trentaine d’années pour deux banques à charte canadiennes ainsi que la Banque du Canada. Il est également père de trois enfants.

Roger Trottier (conseiller d’arrondissement, Bois-de-Liesse)

M. Trottier sollicitera un second mandat dans Bois-de-Liesse. Conseiller d’arrondissement sortant, il est résident de l’arrondissement depuis 1982. Il détient un diplôme d’études collégiales en électricité et a travaillé pendant 25 ans pour la firme Emerson Électrique.

Manuela de Paoli (conseillère de Ville, Cap-Saint-Jacques)

Impliquée depuis plus d’une décennie dans l’Association de soccer de Pierrefonds à titre de bénévole, entraîneuse, organisatrice et responsable aux opérations, elle a également travaillé pendant 11 ans chez le fabricant de tissu Agmont. Elle y a œuvré aux opérations et au service de la paie. Elle a aussi travaillé pendant trois ans en comptabilité et administration d’une compagnie de climatisation et de réfrigération. Mme de Paoli est résidente de Pierrefonds depuis 30 ans. Elle est mère de deux adolescents. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce de Concordia.

Domenic Pavone (conseiller de Ville, Cap-Saint-Jacques)

M. Pavone en sera à sa première expérience en politique municipale. Commissaire à la Commission scolaire Lester B. Pearson il est père de deux adolescents et demeure à Pierrefonds depuis 21 ans. Au cours des 26 dernières années, il a évolué en tant que représentant de ventes techniques pour deux multinationales de l’industrie papetière.