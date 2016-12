Une nouvelle passerelle piétonne et un bâtiment

La station extérieure de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) à Ville de Mont-Royal sera habillée d’un bâtiment et une nouvelle passerelle piétonne sera construite entre les avenues Lazard et Jasper dans le cadre du futur réseau de train électrique métropolitain.

C’est ce que révèle le plan préliminaire de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Infra, l’instigatrice du projet de REM, qui dévoile peu à peu à quoi ressembleront les différentes stations de son réseau.

À VMR, la future gare, située sur les chemins Canora et Dunkirk, sera implantée à même la station de train de l’AMT. La CDPQ Infra prévoit construire un bâtiment autour de la voie ferrée.

«Les gens vont attendre à l’intérieur et non plus à l’extérieur comme actuellement. La température va être tempérée. Il va y avoir des escaliers mécaniques et des ascenseurs pour que les gens puissent y accéder universellement», décrit le directeur des relations médias au CDPQ Infra, Jean-Vincent Lacroix.

L’architecture sera déterminée dans les prochains mois, mais on peut s’attendre à une station très vitrée et très éclairée avec beaucoup d’espace afin de créer un sentiment de sécurité.

La CDPQ Infra souhaite appliquer ces principes à chacune de ses futures stations, indique M. Lacroix.

Passerelle piétonne

Une passerelle piétonne enjambant la voie ferrée reliant les avenues Lazard et Jasper apparaîtra aussi dans le paysage.

À l’heure actuelle, un passage à niveau s’y trouve avec une simple barrière de sécurité. Toutefois, le REM entraînera une hausse de la fréquence des trains qui se situera aux deux à trois minutes à l’heure de pointe.

«Il faut une passerelle pour que les gens puissent traverser en tout temps», indique M. Lacroix.

Le maire de VMR Philippe Roy avait d’ailleurs amené la proposition dans son mémoire déposé au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement concernant le projet du REM, en septembre.

Il a suggéré l’installation d’une passerelle piétonne et cyclable pour éviter notamment aux enfants de l’école primaire Saint-Clément Ouest, située à proximité, d’avoir à traverser les rails du train.

Plus de 7200 embarquements par jour sont prévus à la future station de Mont-Royal. Ce nombre pourrait être appelé à augmenter avec l’ajout des trois nouvelles stations au centre-ville de Montréal (Édouard-Montpetit, McGill et Bassin Peel), estime la CDPQ Infra.

Le REM doit être complètement opérationnel Montréal d’ici 2021, Le projet en partance de Brossard, sur la Rive-Sud, reliera l’aéroport Montréal-Trudeau, Sainte-Anne-de-Bellevue ainsi que Deux-Montagnes.

Le système léger sur rail (SLR) entièrement automatisé et électrique sera en service 20 heures par jour, tous les jours dès 5h.