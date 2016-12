Plus de 1,1 G$ pour les cégeps et les universités

Après une bonification du programme de prêts et bourses hier, le monde étudiant a reçu une autre bonne nouvelle vendredi alors que les universités et cégeps du Québec disposeront de plus de 1,1 milliard $ pour moderniser leurs installations. À elle seule, l’Université de Montréal a obtenu un montant de 98,71 M$ pour la réalisation de 10 projets.

L’annonce de ces investissements majeurs en éducation a été faite par les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard, à Outremont.

Le nouveau Complexe des sciences, qui sera construit sur le campus MIL, obtiendra la plus grande part des sommes octroyées à L’UdeM. L’établissement lui-même fournit 119,03 M$, alors que Québec ajoute 145 M$ et Ottawa 84,23 M$.

«Il s’agira de l’un des plus grands programmes d’investissement de l’histoire de l’université», a indiqué le premier ministre du Canada Justin Trudeau.

D’une valeur de 350 M$, cette nouvelle installation servira de centre multidisciplinaire pour les activités de recherche et d’enseignement des sciences de l’Université. La valeur totale du projet du Campus MIL atteint 1,6 G$.

«C’est un signal fort. Ça nous permet de rester dans les ligues majeures et de former des étudiants qui vont être recherchés partout sur la planète pour leurs compétences», a commenté le recteur de l’UdeM, Guy Breton.

Construction

Les travaux de construction du nouveau complexe ont débuté cet automne sur le site de l’ancienne gare de triage Outremont. Avant l’annonce de vendredi, une visite du chantier a d’ailleurs eu lieu.

«Je l’avais déjà visité antérieurement, ça va être un nouveau quartier que l’on crée. C’est une formidable annonce pour le développement de Montréal et d’Outremont», s’est réjouie la ministre de l’Enseignement supérieur et députée d’Outremont, Hélène David.

À l’intérieur de deux pavillons, d’une superficie totale de 60 000 mètres carrés, on retrouvera des laboratoires, des salles de classe, des bureaux et une bibliothèque.

Situé entre les avenues Atlantic et Durocher, le bâtiment permettra d’accueillir, dès l’automne 2019, quelque 2000 étudiants et 200 professeurs des départements de géographie, physique, chimie et sciences biologiques.

À terme, le campus MIL abritera le département de génie physique de Polytechnique Montréal, un Centre d’innovation numérique et une école primaire à vocation scientifique.

Financement

La somme de 1,1 G$ annoncée vendredi provient non seulement d’Ottawa et de Québec, mais aussi de sources privées et d’établissements d’enseignement supérieur.

Sur le total de la somme, le gouvernement du Canada octroie plus de 385 M$, Québec plus de 345 M$ et le reste du montant, soit plus de 361 M$ provient des établissements d’enseignement supérieur et de sources privées.

Les sommes données par Ottawa proviennent du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, un programme de 2 G$ sur trois ans qui permettra la réalisation de projets d’infrastructures au sein des universités et des cégeps du Canada.

Outre les sommes consacrées à l’Université de Montréal, Ottawa et Québec n’ont pas dévoilé l’identité des autres institutions récipiendaires de financement. Cela sera effectué au cours des prochaines semaines.

Ces investissements permettront la réalisation de 101 projets de rénovation, d’agrandissement et de construction dans 46 établissements d’enseignement supérieur de la province d’ici 2018.