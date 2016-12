Guignolée du Dr Julien le 17 décembre

L’entrée de la station de métro Outremont sera un des points de collecte de la guignolée du Dr Gilles Julien, ce samedi entre 9h et 17h.

Pour une 14e année, le Dr Julien amasse des dons en argent au profit des 23 centres de pédiatrie sociale de sa fondation, dont celui de Saint-Laurent.

Les résidents d’Outremont et de Ville de Mont-Royal pourront aussi donner directement au centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent en se rendant sur l’avenue Bernard (face à la boulangerie Première Moisson), à l’intersection du Chemin Rockland et de l’avenue Beaumont ainsi qu’à l’intersection Rockland et avenue Brittany.

L’argent récolté sert à offrir des services professionnels à plus de 4 000 enfants en situation de vulnérabilité un peu partout au Québec, dont des suivis médicaux, psychosociaux, psychoéducatifs et éducatifs.