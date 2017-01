Une autre étape importante sera franchie dans le projet de raccordement du boulevard Cavendish. Le conseil d’agglomération de Montréal octroiera ce jeudi une somme de 278 000$ au Canadien National (CN) pour mener une étude de faisabilité l’aménagement de nouvelles infrastructures ferroviaires.

Cette décision marque un point tournant dans les discussions entre la Ville de Montréal et le CN qui ont souvent achoppé. Les deux parties doivent s’entendre sur l’utilisation des terrains appartenant à la compagnie ferroviaire afin de raccorder le lien routier nord-sud de Côte-Saint-Luc à l’arrondissement de Saint-Laurent.

Le projet permettrait aussi de raccorder l’avenue Royalmount et les rues Paré et Jean-Talon, de Cavendish à Décarie, à Ville de Mont-Royal et dans l’arrondissement Côte-des-Neiges―Notre-Dame-de-Grâce.

Ponts d’étagement

Le tracé retenu doit passer par les sites des gares de triages du CN et du Canadien Pacifique, ce qui entraînera notamment la construction de deux ponts d’étagement et la déviation temporaire de voies ferrées.

«À la suite des négociations avec le CN, ce dernier semble favorable au projet sous réserve d’engager lui-même une étude de faisabilité et d’avant-projet préliminaire des infrastructures ferroviaires dans son emprise», peut-on lire dans le document décisionnel du conseil d’agglomération.

Ainsi, le CN veut s’assurer que le projet routier n’aura aucune conséquence sur ses activités et la sécurité. Son étude devrait être complétée en juin.

La Ville parle d’une étape requise pour lancer les prochaines étapes de la réalisation du projet, prévue en 2021-2022.

Réserve foncière

Cette approbation s’ajoute à la récente adoption par Montréal d’une réserve foncière sur plus de 19 000 mètres carrés d’un terrain vague à Ville de Mont-Royal afin d’empêcher tout développement pour une période de deux ans.

Le terrain en question est situé sur le chemin Dalton et appartient à l’entreprise immobilière Olymbec. Selon la ville-centre, ce site est nécessaire pour le projet de Cavendish.