Un couple d’Outremont dans Aime comme Montréal

Parmi les histoires d’amour à découvrir dans Aime comme Montréal: au cœur du vivre ensemble, celle de Karyne Lemieux et Ariel Ifergan. Les deux comédiens résidents d’Outremont forment l’un des couples interculturels mis en lumière dans l’exposition, présentée au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) dans le cadre du 375e anniversaire de la ville.

Au départ, il y a eu le livre Aime comme Montréal – 60 couples interculturels inspirants racontés de Marie-Christine Ladouceur-Girard. L’ouvrage, publié aux Éditions Fides au mois de septembre dernier, suit le parcours de duos amoureux symboles de la diversité montréalaise à travers un photoreportage.

Les couples ont été captés dans leur quotidien par l’objectif du photojournaliste Jacques Nadeau et celui du photographe Mikaël Theimer. Natifs du Québec, immigrants, membres des communautés culturelles et autochtones; ils se sont confiés à l’auteure à propos de leurs destins croisés, leurs défis et réalités.

Le projet de Marie-Christine Ladouceur-Girard trouve désormais une continuité dans Aime comme Montréal: au cœur du vivre ensemble. Des 60 couples présents dans le livre, 30 font partie de l’exposition en cours au MBAM. Photos et stations vidéo plongent les visiteurs à l’intérieur de plusieurs récits du cœur.

L’amour dans la diversité

«Il y a des histoires très touchantes parmi les couples. Karyne et moi avons accepté d’y participer comme ça, de bonne foi, et nous sommes agréablement surpris du résultat. Le livre est réussi et les photos et vidéos sont magnifiques», commente au journal Ariel Ifergan.

Sa mère française et son père séfarade originaire du Maroc se sont rencontrés à Montréal en 1975. Né ici dans la métropole, Ariel Ifergan est comédien et metteur en scène, ainsi que cofondateur et directeur artistique de la compagnie de théâtre Pas de panique. Il partage sa vie avec la comédienne Karyne Lemieux depuis une décennie. Le couple et ses deux enfants résident à Outremont.

Pour Karyne Lemieux, c’est la beauté de la diversité qui ressort du projet. «Il y a toutes sortes de couleurs pour représenter Montréal, le Montréal interculturel. J’ai été happée par les histoires», confie-t-elle.

La jeune femme souligne également avoir été surprise de réaliser que les relations amoureuses interculturelles ne posent pas les mêmes défis pour chacun. «Comme tous les couples, on aborde les situations quand elles se présentent à nous, sans se dire «voici un défi de couple interculturel», lance Karyne en souriant.

Parler de la diversité en posant un regard sur les amoureux offre une vision originale sur la question. «C’est un angle intéressant pour l’aborder. On aime tous ça les histoires d’amour! Marie-Christine s’est entourée de gens de talent avec une grande sensibilité.»

Un avis partagé par son conjoint. «On nous parle souvent des trucs qui ne vont pas bien. C’est un projet positif sur les couples multiculturels réalisé avec une belle énergie.»

L’exposition Aime comme Montréal: au cœur du vivre ensemble se poursuit au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’au 19 février. Pour informations: http://www.375mtl.com.