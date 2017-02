Un couvent d’Outremont en transformation

Le couvent situé au 314 du chemin de la Côte Sainte-Catherine a été acquis par le promoteur Demonfort au coût de 11,3 M$, l'automne dernier. TC Media – Hugo Lorini Previous photo Next photo











L’ancien couvent des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception, situé à Outremont, traverse une période de grande transformation pour faire place à un complexe résidentiel. Le promoteur derrière le projet nous a ouvert les portes de cet important chantier de 45 M$.

Jusqu’au mois d’août dernier, une cinquantaine de sœurs logeait dans leur maison de quatre étages du chemin de la Côte-Sainte-Catherine avant de déménager quelques mètres plus loin.

Depuis, des travailleurs s’affairent à retirer l’amiante du pavillon principal. Cette portion du couvent, datant de 1939, sera la seule conservée, mais complètement réaménagée pour accueillir une partie des 68 unités d’habitations qui comprend des maisons de ville et des condominiums.

Les ailes arrières construites dans les années 1970-1980

tomberont quant à elles sous le pic des démolisseurs au cours des prochains mois afin de permettre l’aménagent d’un stationnement souterrain.

Recyclage

Avant de raser ces annexes, les lavabos, les portes, les moulures, les fenêtres et les vieux radiateurs ont été démantelés.

Le promoteur immobilier Demonfort souhaite recycler la plupart de ces matériaux pour bâtir une maison dans Charlevoix. Il réutilisera, par exemple, un meuble de la sacristie laissé par les sœurs pour la conception de la cuisine.

«Il y a tellement d’objets. On s’est dit qu’au lieu de gaspiller, on va essayer de récupérer le plus possible», explique coprésident chez Demonfort, Florent Moser.

C’est en voyant les fenêtres d’époque que lui est venue l’idée de récupérer des éléments du couvent.

«Elles fonctionnent à merveille. Elles étaient bien faites et surtout bien entretenues. Mais aujourd’hui, quelqu’un qui achète un condo ne peut garder ça au point de vue de l’efficacité énergétique», expose M. Moser.

Les murs en brique disparaîtront aussi sous des murs de gypse pour une question d’isolation.

Nouveau bâtiment

Les annexes démolies feront place à un nouveau bâtiment en forme de «U». Le complexe comportera aussi une piscine intérieure, un gymnase et des espaces communs.

Dans la cour arrière, l’espace jardin et le ruisseau seront mis en valeurs.

Selon la Société d’histoire d’Outremont, ce cours d’eau a déjà été le point central de la ville puisqu’il l’alimentait en eau potable.

La construction d’unités doit débuter au printemps et se poursuivre en 2018. La fin des travaux est prévue l’année suivante avec l’aménagement extérieur.

Jusqu’à maintenant, plus de 80% des unités auraient trouvé preneurs.