L’âme des boîtes à chansons

Entre ses classiques et le dernier Tout est vrai, le chansonnier Pierre Calvé transportera le public d’Outremont, les 3 et 4 février, à travers Les moments les plus beaux, pour reprendre le titre d’une de ses compositions.

«Ce que je raconte dans mes chansons, c’est ma vie, décrit Pierre Calvé. Les années dans la marine marchande, car j’étais sur les bateaux à 16 ans, les boîtes à chansons, les tournées dans les Maritimes, en Louisiane…»

Après avoir composé ses premières pièces en mer, l’homme − guitare en bandoulière − s’est produit dans toutes les boîtes à chansons de l’époque. En 1976, il a d’ailleurs dirigé celle de l’Hôtel Méridien de Montréal, l’un des derniers établissements du genre.

«On m’associe beaucoup aux boîtes à chansons et c’est précisément l’objectif de mon spectacle : ramener l’ambiance typique, l’essence de ce qu’elles étaient», affirme-t-il.

Plusieurs de ses titres rappellent des souvenirs à toute une génération. Dont Vivre en ce pays, popularisée par Robert Charlebois; Le Vent de l’hiver, grand succès de Monique Leyrac, et Quand les bateaux s’en vont, écrite avec Gilles Vigneault.

La thématique maritime et les voyages demeurent des inspirations dans l’univers de Pierre Calvé. Les chants de marins, La fille du bord de mer et Cartes postales de Miquelon figurent parmi la dizaine de pièces de son plus récent Tout est vrai, paru en janvier 2015.

Dans un livre

Deux mois auparavant, l’auteur-compositeur-interprète a également lancé un livre biographique portant le même titre. Il y raconte, dans ses mots, les épisodes qui ont jalonné sa route.

«Ma biographie et mon dernier album se rejoignent, souligne M. Calvé. J’y parle de ma vie, de mon parcours et de mon métier que j’exerce depuis 1961. Je vais avoir 78 ans alors je ne peux pas continuer de la même manière qu’à 20 ans, mais j’ai encore l’énergie de le faire.»

Pour ses deux soirs à Outremont, le chansonnier sera accompagné de son frère Jacques Calvé, avec qui il a partagé la scène à maintes reprises au fil des années. Son neveu Nicolas, le fils de Jacques, complètera le trio à la basse.

Pierre Calvé sera en spectacle au Théâtre Outremont ces 3 et 4 février, à 20 h. Info : theatreoutremont.ca, 514 495-9944.