Une transaction immobilière historique à Outremont

Avec la vente d’un immeuble à 6,5 M$ la semaine dernière, Outremont vient de connaître la transaction immobilière la plus importante de son histoire, selon la bannière montréalaise de la firme Engel & Völkers.

Deux de ses courtiers immobiliers ont vendu à un acheteur européen, le 28 février, un immeuble de trois étages comportant des unités résidentielles et commerciales, situé au 1160 avenue Laurier Ouest.

D’après le système Inter-Agences, qui regroupe les ventes immobilières au Québec, il s’agit de «la plus haute transaction de l’histoire d’Outremont», confirme Patrice Groleau, propriétaire de la franchise Engel & Völkers à Montréal.

Si elle avait eu lieu l’an dernier, la vente de cette bâtisse se serait hissée au deuxième rang des transactions les plus chères du Québec, d’après le palmarès 2016 de la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ). Qui était dominé par une maison de Westmount acquise au prix de 8,2 M$.

«Ça fait longtemps que j’avais vu autant d’argent sur le marché, constate M. Groleau. Je vois aussi une accélération de la restauration des très grosses maisons d’Outremont.»

Au cours des 16 dernières années, la transaction la plus importante de la province s’est conclue à 10,2 M$ en 2014 pour une maison unifamiliale à Senneville.

Prisé par les étrangers

M. Groleau note par ailleurs à Outremont une augmentation du nombre d’acheteurs étrangers, attirés par l’image de Montréal comme ville gourmande et sécuritaire.

«Les gens voient Montréal et le Québec comme un endroit où il y a une qualité de l’air, une qualité de vie, une stabilité politique et un avenir. Les gens voient un Canadian et un Quebec Dream», expose-t-il.

Celui-ci observe un attrait des immigrants francophones envers Outremont en raison de sa verdure, de son cachet architectural et de sa proximité avec le centre-ville.

Selon les rapports 2016 de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la présence d’acheteurs étrangers à Montréal reste plutôt faible. Dans l’ensemble de la métropole, ils représentent 1,1% des propriétaires, mais leur proportion demeure plus élevée au centre-ville de Montréal et dans L’Île-des-Sœurs, à 4,3 %.

Transactions les plus chères en 2016

Westmount : 8,24 M$ (unifamiliale)

Westmount:5,78 M$ (unifamiliale)

Ville-Marie:5,74 M$ (copropriété)

Westmount:5,48 M$ (unifamiliale)

L’île-Bizard-Sainte-Geneviève: 5 M$ (unifamiliale)

Westmount: 5 M$ (unifamiliale)

Lac-Brome: 4,65 M$ (unifamiliale)

Beaconsfield: 4,6 M$ (unifamiliale)

Westmount: 4,45 M$ (unifamiliale)

Magog: 4,1 M$ (unifamiliale)