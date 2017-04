Un trio de championnes

Sarah, Madison et Gillian, ces trois filles des Warriors de Ville de Mont-Royal, portent maintenant le titre de championne québécoise au hockey. Leur équipe a remporté la Coupe Dodge, qui se déroulait cette année à Sherbrooke. Une première dans l’histoire du hockey Pee-wee AA féminin du Lac Saint-Louis.

Leur formation a décroché l’or de ces championnats provinciaux avec une fiche de quatre victoires et une défaite.

Aux yeux des trois jeunes joueuses, cette consécration est le fruit des efforts des derniers mois avec leurs nombreuses pratiques.

«On a comme gagné la coupe Stanley», lance fièrement la défenseuse de 11 ans, Gillian Hervieux.

Les Warriors ont pu atteindre la grande finale grâce à leur solide esprit d’équipe.«On a joué ensemble et on a beaucoup communiqué entre nous», mentionne pour sa part Madison D’Souza, 13 ans.

Leur entraîneur Kosta Alivizatos est impressionné par cet exploit alors que l’équipe a fini la saison régulière au quatrième rang.

«C’est une très belle surprise. Les filles ont été très disciplinées. Elles ont mis en application ce que nous leur avons enseigné tout au long de la saison», commente-t-il.

Ambitieuse

Le hockey fait partie du quotidien des trois Monteroises depuis qu’elles ont environ 4 ou 5 ans.

«J’aime tout de ce sport. L’esprit d’équipe, le but du jeu et la compétition» énumère l’attaquante de 11 ans, Sarah Arif, qui a décidé de se mettre au hockey après avoir admiré son frère évoluer sur la glace.

Madison, Sarah et Gillian ont d’abord commencé dans des équipes mixtes avant de joindre le rang féminin. Elles préfèrent d’ailleurs jouer avec les filles en raison d’une plus grande camaraderie.

«C’est beaucoup plus amusant. On joue beaucoup plus en équipe et on se parle», soutient Madison.

Les jeunes filles ne s’arrêteront pas à être seulement les meilleures au Québec. Elles aspirent à monter les échelons du hockey et jouer au niveau professionnel ou olympique.

Les commentaires du coach

L’entraîneur Kosta Alivizatos ne tarit pas d’éloges à l’endroit de ces trois protégées. Voici comment il décrit chacune des Monteroises.

Gillian Hervieux

Elle a pris beaucoup d’assurance au cours de la saison. C’est une défenseure très fiable et très agressive. Elle est polyvante puisqu’elle a joué à l’avant pendant la Coupe Dodge. Elle a joué avec beaucoup de cœur. C’est une petite boule d’énergie.

Sarah Arif

C’est une fille avec énormément de force. Elle a un bon physique. Au cours de la saison, elle a été en constante progression. Elle a été un bon atout pour les Warriors. Elle a du cœur et de la détermination.

Madison D’Souza

C’est notre pilier en défensive. On pourrait dire que c’était notre Andrei Markov. Elle a une bonne vision et une bonne première passe. Elle a énormément de talents. Elle a un sens du hockey très accentué.