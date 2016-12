Ballou Jean-Yves Tabla, meilleur jeune joueur canadien

Formé à Pointe-aux-Trembles, le jeune ailier de l’Impact de Montréal, Ballou Jean-Yves Tabla, vient d’être élu joueur canadien de l’année chez les moins de 20 ans.

Âgé de 17 ans, Ballou Jean-Yves Tabla est devenu récemment le plus jeune joueur de l’histoire du club québécois à signer un contrat professionnel le 20 octobre dernier. Cette entente, d’une durée de deux ans, prendra effet en 2017.

Au terme de sa première saison en USL avec le FC Montréal, l’équipe réserve de l’Impact, l’ailier originaire de la Côte d’Ivoire a marqué cinq buts et délivré cinq passes décisives en 21 matchs.

«Je suis très heureux et fier d’avoir remporté les honneurs du Joueur de l’année une nouvelle fois. Je veux remercier mes coéquipiers du club et de l’équipe nationale du Canada pour cette saison remplie d’émotions et d’apprentissages», a déclaré le joueur, par voie de communiqué.

Arrivé au Québec, avec ses parents, à 8 ans, Ballou a débuté avec les Jets de Pointe-aux-Trembles l’année suivante. Après un passage en 2011 par Panellinios, le club de Parc-Extension, puis par le Centre national de haute performance (CNHP), il a intégré le centre de formation de l’Impact à ses 15 ans.

Déjà élu meilleur joueur canadien des moins de 17 ans en 2014, Ballou a pris part en 2016 à trois camps avec l’équipe nationale des moins de 20 ans, avec des matchs amicaux en Angleterre, au Costa Rica et au Honduras (un but et une passe en cinq matchs).

Durant les prochaines semaines, le jeune Montréalais se rendra en Italie pour participer à un camp d’entraînement avec le FC Bologne, un club dirigé par Joey Saputo, propriétaire également de l’Impact.