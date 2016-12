Nouveaux contrats de remorquage pour le déneigement à RDP-PAT

Trois mois après la résiliation d’un contrat pour cause de collusion, l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles se dote formellement de nouveaux fournisseurs de services de remorquage pour ses opérations de déneigement 2016-2017.

Les élus ont voté en faveur, jeudi, de l’octroi de deux contrats à deux entreprises pour un peu moins de 108 000$ au total. M.J. Contach fournira une remorqueuse et un opérateur pour environ 34 000$, tandis qu’Excavation Anjou inc. fournira deux remorqueuses et leurs opérateurs pour un peu plus de 73 500$.

Les deux entreprises ont été sélectionnées parmi cinq soumissionnaires à un appel d’offres public.

«Depuis que l’inspecteur général avait résilié le contrat, on utilisait un contrat de gré à gré pour le remorquage. Nous sommes retournés en appel d’offres et là, les soumissions choisies sont plus près de nos estimations», a expliqué la mairesse de l’arrondissement RDP-PAT, Chantal Rouleau.

En septembre dernier, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) de la Ville de Montréal a résilié trois contrats qui liaient trois arrondissements, dont RDP-PAT, à l’entreprise Remorquage Taz inc. Il concluait à de la collusion entre cette entreprise et deux autres. Le BIG recommandait leur mise à l’écart de tout appel d’offres ou contrat de gré à gré pendant cinq ans.

Le président de Remorquage Taz, Jean-Marc Lelièvre, avait démenti l’accusation de collusion.

Profitant de l’octroi des nouveaux contrats jeudi, la mairesse Rouleau a tenu à rappeler aux citoyens qu’ils peuvent consulter infoneige.ca pour savoir quand et où sera chargée la neige, et ainsi éviter le remorquage de leur véhicule.