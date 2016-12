Le syndicat des pompiers dénonce la suppression de camions

L’Association des pompiers de Montréal juge «aberrante et irrationnelle» la décision de couper deux unités d’intervention dans les secteurs de Rivière-des-Prairies et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L’organisme syndical lance une «campagne de sensibilisation» avec l’espoir d’un changement.

«On veut essayer de nous faire croire que ça n’aura pas d’impact, mais là, on s’attaque directement aux services des citoyens», clame Ronald Martin, président de l’Association des pompiers.

Alors que le budget de fonctionnement du Service de sécurité incendie de Montréal a été revu à la baisse pour 2017, ce syndicat reproche à l’administration Coderre «une coupure de 3 M$ qui va affecter des dizaines de milliers de citoyens».

«Où sont les priorités de la Ville ?»

Celle-ci va entraîner la disparition, dès le 9 janvier, de deux camions dans les casernes 39 et 44, situées dans les secteurs de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-Prairies, mais aussi la perte de 40 pompiers sur l’ensemble de l’île.

«On a besoin de toutes les unités pour assurer adéquatement la couverture de notre territoire. Où sont les priorités de la Ville alors qu’on est prêt à dépenser 10 M$ pour éclairer le pont Jacques-Cartier (dans le cadre des festivités du 375e, NDLR) ? Je ne comprends pas», reprend Ronald Martin.

328,2 M$

Le budget de fonctionnement du Service de sécurité incendie de Montréal pour 2017, alors qu’il était de 336 M$ en 2016, selon le SIM.

«Aucune incidence sur les services aux citoyens»

S’il confirme les faits et chiffres avancés, Denis Michel, directeur-adjoint du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), tient à rassurer les citoyens.

«Cette situation n’aura aucune incidence sur les services», certifie-t-il.

«Ces deux véhicules étaient en surplus. Nous avons fait des simulations par ordinateur, et nous serons encore capables de répondre dans les temps et dans les normes gouvernementales. Je n’ai aucune crainte», précise Denis Michel.

2400

Le nombre de pompiers couvrant en 2016 le territoire de l’île de Montréal.

Des affiches distribuées

Exhortant Chantal Rouleau et Réal Ménard, respectivement mairesse et maire des arrondissements concernés, de réagir «afin de demander à Denis Coderre de reconsidérer cette décision», Ronald Martin et son équipe lancent également une «campagne de sensibilisation» auprès des résidents.

L’Association des policiers de Montréal compte afficher plusieurs affiches sur les murs des casernes 39 et 44, mais également interpeller directement les citoyens de Rivière-des-Prairies et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

«On veut faire pression sur l’administration centrale», explique Ronald Martin.

Ni Chantal Rouleau, ni Réal Ménard, n’ont réagi. Le cabinet du maire Coderre est également resté silencieux.