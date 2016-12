Salvatore Rufolo: Le parcours du combattant d’un jeune prodige

Âgé de seulement 11 ans, Salvatore Rufolo est un grand espoir de la boxe canadienne. Talent précoce, le jeune Prairivois boxe en mémoire de son petit frère et rêve de participer aux Jeux olympiques.

Vainqueur récemment des Gants d’argent du Québec, Salvatore Rufolo détonne. Au milieu d’une dizaine de boxeurs chevronnés, gilet rouge du Canada sur les épaules, le jeune blondinet enchaîne les coups, tout seul, sur l’un des nombreux sacs du club de boxe Champions, dans le quartier de Rosemont.

«C’est un guerrier», déclare, admiratif, un de ses partenaires d’un soir, de 10 ans son aîné. Ce dernier évoque l’étonnante vitesse de déplacement de ce gamin, déjà nanti de multiples distinctions dans la boxe québécoise et canadienne et qui compte près d’une trentaine de combats à son actif.

À ses côtés, le poids super-moyens Yves Ulysse Jr, qui prépare un combat au Centre Bell fin janvier, stoppe son entraînement, épaté par les performances de celui qui fréquente cette même salle trois à quatre soirs par semaine, pendant près de 90 minutes.

«Regarde-le, il s’entraîne mieux que des adultes», clame le boxeur professionnel de 28 ans, avant de pointer son doigt sur son crane pour illustrer le mental et l’intelligence de ce kid.

«Ce sont ses grandes forces», reprend-il.

C’est un jeune gars talentueux. Il a beaucoup de volonté et chaque jour, il étonne tout le monde au gym. C’est rare de voir un enfant si fort mentalement. Il a beaucoup d’objectifs. Avec lui, sky is the limit.»

Yves Ulysse Jr, 28 ans, boxeur professionnel