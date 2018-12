La Ville de Montréal annonce enfin la réfection du boulevard Gouin

La ville de Montréal entreprendra au printemps prochain un projet majeur de réfection et revitalisation du boulevard Gouin Est, une artère que CAA-Québec avait classée en tête de son palmarès des pires routes du Québec en 2018.

La chaussée d’un premier tronçon de sept kilomètres, entre la 58e Avenue et la rue Sherbrooke Est, sera refaite dès le printemps 2019. La réfection d’un deuxième tronçon de quatre kilomètres, entre la 58e Avenue et l’avenue Ozias-Leduc, sera effectuée en 2020.

« Nous allons ensuite nous pencher sur le réaménagement en profondeur d’un premier tronçon à l’est de Rodolphe-Forget », a ajouté par communiqué Éric Alan Caldwell, conseiller de la Ville d’Hochelaga et responsable de l’urbanisme, du transport et de l’Office de consultation publique de Montréal.

Ce dernier projet de transformation du boulevard Gouin Est pour en faire un boulevard plus convivial sera réalisé en collaboration avec l’arrondissement grâce au nouveau programme d’aménagement des rues artérielles. Des sommes de 312 millions budgétées à cet effet avaient été inscrites au plus récent PTI de la ville de Montréal.

« À plus long terme, le boulevard Gouin pourrait devenir un véritable parcours riverain plus sécuritaire et convivial avec du transport actif, offrant un meilleur accès aux parcs et aux berges d’est en ouest de la ville, de Rivière-des-Prairies à Pierrefonds », a conclu la mairesse Valérie Plante.

Plus de détails suivront.