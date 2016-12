Réseau mobile dans le métro

Il est maintenant possible d’utiliser son téléphone cellulaire dans les stations de métro de Saint-Laurent. Du Collège et Côte-Vertu, sur la ligne orange, sont maintenant branchées au réseau mobile, incluant la 4G et 4G LTE. Il a été mis en place grâce à Bell, Rogers, Telus et Vidéotron dans 30 des 68 stations de la Société de transports de Montréal (STM). La station Côte-des-Neiges sur la ligne bleue a également été connectée ce mois-ci. L’objectif est que l’ensemble des tunnels soit couvert d’ici 2020.