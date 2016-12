Nouvelle gestion des matières dangereuses

Huile et solvants usés des Ateliers municipaux auront maintenant une fin plus écologique. Le conseil de Saint-Laurent a octroyé un contrat de plus de 250 000 $ pour la collecte des résidus des réparations et de l’entretien des bâtiments municipaux certifiés ISO 14001. Cette certification garantit la gestion écologique des opérations internes aux Ateliers municipaux, à la mairie, au Centre des loisirs et à la Bibliothèque du Boisé.

«Chaque petit geste compte. Nous posons une action concrète en allant chercher des ressources expertes afin de nous départir des matières pouvant avoir des impacts nuisibles sur l’environnement et sur notre milieu de vie», a fait savoir le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

La firme Révolution Environnemental Solutions LP assurera la disposition sécuritaire et écologique de plusieurs types de matières, qui auparavant faisaient l’objet de collectes ponctuelles.

Les citoyens peuvent quant à eux se départir des matières dangereuses, comme les restes de peinture ou d’antigel, en les déposant à l’écocentre Saint-Laurent, au 3535, rue Sartelon.