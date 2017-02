Condamné pour transactions non autorisées

Un employé de la succursale de Saint-Laurent de Marchés mondiaux CIBC a joué dans les comptes de trois clients sans autorisation de 2006 à 2013. Matteo Marricco aura plus de 300 000 $ d’amendes et d’indemnités à verser aux victimes.

Le courtier a reconnu à l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) avoir effectué des opérations discrétionnaires. Il a également encaissé plus de 10 000 $ en commissions pour des recommandations de placement non appropriées à une cliente dont les connaissances financières n’avaient pas été évaluées. La dame a perdu plus de 70 000 $.

Cette cliente avait ouvert plusieurs comptes auprès de M. Marricco depuis 2006 pour bénéficier du même genre de service que son père. Ce dernier a aussi subi 14 transactions non autorisées. Quant à la troisième victime, malgré les quelque 80 opérations non sollicitées sur des actions d’Apple, les deux comptes de sa société n’ont enregistré aucune perte.

Le conseiller en placement a accepté en octobre une amende de 50 000 $, incluant les frais, dans le cadre d’une entente (OCRCVM).

Sanctions disciplinaires

M. Marricco a commencé à travailler comme représentant inscrit en 2000 chez Merrill Lynch, avant de rejoindre la CIBC l’année suivante.

En 2013, il s’est vu imposer des mesures disciplinaires internes de la part de son employeur, dont une amende de 25 000 $, ainsi qu’une surveillance stricte pendant plus d’un an. Il devra également rembourser les indemnités de plus de 230 000 $ payées aux clients.

M. Marricco travaille toujours pour Marchés mondiaux CIBC dans la division Wood Gundy. Il n’a pas d’autres antécédents, ni auprès de l’OCRCVM, ni judiciaires.

Les responsables du gestionnaire de patrimoine du boulevard Cavendish se sont refusés à tout commentaire.