Deux étudiantes du cégep de Saint-Laurent se sont distinguées par leur maîtrise de l’art oratoire lors de la finale locale du concours Les Voix de la poésie, le 15 février. Respectivement dans les parties francophone et bilingue, Océanne Champoux, de la section théâtre, et Delphine Durand-Roy, étudiante en danse et en théâtre, représenteront l’établissement à la demi-finale, en mars. Les grands gagnants seront connus le mois suivant, à Vancouver.