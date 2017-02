Agenda communautaire du 1er mars 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

ENFAM-Qc

Enfam-Québec, l’Entraide des Familles tiendra son 3e atelier des parents le mercredi 1er mars au 720, boulevard Décarie, bur. 200, de 9h à 11h.

Danse sportive

Le Championnat québécois amateur fermé de danse sportive – La Super-AM – se tiendra le 4 mars au centre Melkite de Montréal au 10025, boul. de l’Acadie. Cette compétition organisée par l’organisme Danse Sport Québec fera office de qualifications pour le Championnat canadien en avril, à Vancouver. Billets en vente sur place. Infos: dansesportquebec.com et 1 800 474-5746.

Cercle de Fermières

L’assemblée régulière du Cercle de Fermières de Saint-Laurent aura lieu le lundi 6 mars à 19h au Centre des Loisirs au 1375, rue Grenet.

Centre des femmes de Saint-Laurent

Conférence «La matrice de mon identité» mardi 7 mars de 13h30 à 15h30. Journée internationale des femmes sous le thème «L’égalité sans limite»: venez partager un repas communautaire suivi d’une conférence sur un projet concernant les femmes et les enfants autochtones mercredi 8 mars dès 12h. Présentation de la pièce de théâtre social «Une fleur dans la tempête», proposée par Auberge Transition jeudi 9 mars de 10h à 11h30. Inscription: 514 744-3513. Adresse: 685, boul. Décarie, bur. 101.

CARI St-Laurent

Journée organisée en l’honneur des femmes au CARI St-Laurent le mercredi 8 mars de 9h30 à 14h30. Activités amusantes, témoignages, goûter festif et surprises. Service de garde d’enfants sur place. Infos: 514 748-2007, poste 237 ou zfatmi@cari.qc.ca.

Clinique d’impôt du 20 au 31 mars, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Infos: 514 748-2007.

Préparation à l’emploi

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi de 15 semaines à temps plein qui débutera le 14 mars. Possibilité d’allocations d’aide à l’emploi, de frais de garde et de transport. Inscription: 514 271-3866.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 15 mars de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour le printemps. Vêtements 0 à 5 ans, équipement pour bébé et jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu. Au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514 333-8989, poste 521.

J’attends bébé en couple

Apprenez à vivre pleinement et sereinement votre nouveau rôle de parents dans une ambiance relaxante et chaleureuse: 23 mars et 20 avril de 18h30 à 20h. Inscription: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage.

Anniversaire

Le centre d’éducation aux adultes Jeanne-Sauvé de Dorval fête ses 20 ans. Si vous étiez étudiants, enseignants ou membres du personnel au cours de ces années, vous êtes invités à un cocktail de retrouvailles le mercredi 5 avril à 18h. Inscription obligatoire avant le 27 mars: frederic.hurtubise@csmb.qc.ca ou 514-855-4195, poste 7111.

Jeux FADOQ

La 20e édition jeux FADOQ Île de Montréal aura lieu du 8 au 13 mai. Les personnes de 50 ans et + sont invitées à s’inscrire à l’une des douze disciplines: Badminton, Balle-molle, Course, Golf, Marche, Natation, Pétanque, Petites quilles, Pickleball, Tennis, Tennis de table et Volleyball. Catégories participatif ou compétitif. Infos: 514 271-1411, poste 232.

Super bazar des Demeures Sainte-Croix

La résidence pour aînés à but non lucratif, les Demeures Sainte-Croix, est à la recherche d’articles de cuisine, de décoration, de bijoux, de meubles, de vaisselle, de vêtements pour sa grande vente-débarras en juin. Information auprès de Mme Dallaire: 514 747-9860. Adresse: 1165, avenue Sainte-Croix.

Maternité-Vitalité

Activité du Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent pour les femmes enceintes pour apprendre à vivre pleinement et sereinement sa maternité. Un temps de créativité pour soi et son bébé, un lieu pour bouger et se reposer. Un espace libre pour se dire, s’écouter, se respecter et partager son expérience unique. Mardi de 9h30 à 12h. Inscription: 514 333-8989, poste 521 ou à la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, 2e étage.

Bridge

Le cours intermédiaire de bridge donné par un professeur accrédité s’adresse à ceux qui ont une base et veulent connaître les principales conventions ainsi que parfaire leur jeu de la carte. Au Centre des loisirs Saint-Laurent (1375, rue Grenet), le mercredi de 13h15 à 15h30. Infos: 514 332-2770.

Halte-garderie communautaire

Le Centre des femmes de Saint-Laurent, situé au 685, boul. Décarie, offre un service de halte-garderie pour les enfants d’âge préscolaire qui ne sont pas en garderie à temps plein, mais dont les parents ont occasionnellement besoin d’un service de garde. Inscription: 514 744-3513.

Programmes pour la famille

Le Centre de ressourcement pour la famille offre le programme Maman Bedon/Parents bébé pour les femmes enceintes et parents avec bébé de moins de 18 mois. Ce programme agréable et de détente permet de créer un réseau de vie sociale et de santé physique. Au YMCA Saint-Laurent, les vendredis de 9h35 à 10h35.

Le programme Espace famille pour les parents avec enfants de 0-5 ans permet de créer un lieu de vie sociale pour faire partie de la famille du YMCA Saint-Laurent, tous les mercredis et les samedis de 9h30 à 11h30.

Inscriptions gratuites à la réception (1745, rue Décarie). Infos: 514 747-5353, poste 236.