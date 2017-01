Les urgences des hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini sont à éviter

La population de l’Est de Montréal est invitée à ne pas engorger les salles d’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l’Hôpital Santa Cabrini. Actuellement surchargées, elles ne peuvent que difficilement accueillir plus de malades, dans de bonnes conditions, selon les autorités de la santé.

Les deux établissements «connaissent actuellement un achalandage inhabituellement élevé» détaille un communiqué du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Mais Florence Meney, responsable des relations médias du CIUSSS-EMTL, précise que la situation n’a rien d’exceptionnelle: «A cette période de l’année, les urgences sont souvent débordées. On retrouve beaucoup de symptômes grippaux, de gastro et de chutes causées par les conditions climatiques récentes. »

Si le Centre émet ce message c’est donc pour éviter que les personnes malades, mais qui peuvent attendre pour être prises en charge, ne viennent empirer inutilement la congestion des salles d’urgences de ces deux hôpitaux.

D’autres moyens

Le Centre rappelle qu’à moins d’un problème vraiment grave, il serait préférable que les citoyens se tournent vers le réseau de cliniques sans rendez-vous pour consulter un médecin rapidement. Il met d’ailleurs à disposition une liste d’autres ressources sur le site ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/

Pour savoir si votre problème est considéré comme urgent ou non, il est toujours possible de contacter la ligne Info-Santé-811.