Danser pour les enfants malades

Cent danseurs de l’Académie de danse de Montréal, située à Saint-Léonard, monteront sur scène lors d’un spectacle-bénéfice au profit de la Fondation de l’hôpital de Montréal pour enfants.

Après un premier spectacle réussi en décembre 2015, la directrice a décidé de refaire l’aventure.

«Nous donnons la chance aux danseurs de vivre un rêve. De danser pour de grands artistes tout en aidant la communauté», souligne la directrice, Mélanie Hattem.

Une décision qui plait beaucoup aux danseurs.

«Lorsque j’ai participé au premier concert, j’étais très contente. Je faisais quelque chose que j’aime tout en aidant les autres. C’est un sentiment très puissant et merveilleux», avoue la danseuse Fabiana Lapolla.

10 000$ Le spectacle-bénéfice de l’Académie de danse de Montréal avait amassé 10 000$ en 2015, ce qui a permis d’acheter deux cribettes pour le service néonatal à l’hôpital de Montréal pour enfants. Les organisateurs espèrent récolter davantage en 2017.

Des artistes de renommée nationale et internationale côtoieront 200 danseurs de l’Académie et d’autres studios de danse.

«Nous avons davantage de danseurs et d’artistes que l’année dernière. Les élèves sont meilleurs et le niveau a augmenté. Ce spectacle sera très énergique et dynamique», assure Kristian Dalisay, l’un des chorégraphes et danseurs du spectacle.

Parmi les artistes confirmés, on note, entre autres, Karl Wolf, Jaden Chase, Angelike Falbo et Marco Bocchicchio. Des surprises attendent également les spectateurs.

«C’est un spectacle d’envergure où il y aura des artistes variés et différents styles de danse. C’est une belle soirée où l’on peut se divertir tout en participant à une bonne cause», indique Mme Hattem.

«C’est un superbe spectacle. C’est comme un concert au Centre Bell», ajoute Mme Lapolla.

En plus du concert, un tirage et un encan silencieux sont organisés pour augmenter les fonds remis à l’établissement de santé. Des prix variés tels que des billets pour les Canadiens de Montréal et des cartes cadeaux seront tirés.

Le spectacle se déroulera le 29 janvier, à 18h30, au théâtre Marcellin Champagnat. Les billets vendus au coût de 37.50$ sont disponibles au www.theatremc.ca.