Attentat à Québec: Saint-Léonard attristé

Les élus de l’arrondissement de Saint-Léonard tiennent à témoigner leurs condoléances et leur solidarité à la communauté musulmane de l’arrondissement à la suite de l’attentat qui a été perpétré au Centre culturel islamique de Québec et qui a fait six morts, cinq blessés graves et 14 blessés mineurs.

«Mes collègues du conseil d’arrondissement et moi tenons à exprimer toute notre plus profonde tristesse et nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de cette tragédie et à tous les membres de la communauté musulmane qui en sont particulièrement touchés et secoués. Un geste d’une telle violence est inacceptable et inexplicable. C’est un acte qui vient heurter nos valeurs les plus profondes et qui doit être condamné, quelles que soient nos origines, notre culture et nos croyances», tient à dire le maire de l’arrondissement, Michel Bissonnet.

La population de Saint-Léonard, qui a franchit désormais le cap des 82 000 habitants, est de plus en plus diversifiée et multiculturelle. Un grand nombre des résidents sont notamment d’origine arabe et de religion musulmane.

«La tragédie survenue à Québec nous donne l’occasion de renouveler notre désir de vivre en harmonie à Saint-Léonard, d’apprécier toutes ces cultures qui façonnent le visage de notre bel arrondissement et de nous respecter les uns les autres. Cette diversité culturelle, en plus de donner un cachet particulier et distinctif à Saint-Léonard, constitue aussi une grande richesse dont nous pouvons tous profiter», souligne M. Bissonnet.

En hommage aux personnes décédées et blessées lors de cet attentat et en signe de respect et de soutien à la communauté musulmane, l’arrondissement de Saint-Léonard a mis ses drapeaux en berne, face à la mairie d’arrondissement, et adoptera une motion de sympathie et de solidarité à la séance du conseil d’arrondissement du lundi 6 février.

Le maire de l’arrondissement de Saint-Léonard participera par ailleurs à la grande vigile qui est organisée, ce soir, à Montréal pour rendre hommage aux victimes de cette tragédie. Cette vigile se déroulera à la sortie du métro Parc, près de l’ancienne gare Jean-Talon.