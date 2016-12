Les gagnants sont dévoilés

Plusieurs Léonardois ont participé au concours Votre bibliothèque de l’avenir et les deux gagnants ont été couronnés au cours du mois de décembre.

Ramdane Hateb et Laura Ob ont dessiné leur bibliothèque du futur et ont été choisis par le public. Ils se sont mérités la bande dessinée Paul dans le Nord, autographiée par l’auteur Michel Rabagliati, et un ensemble complet de dessin comprenant neuf crayons graphite et un crayon de fusain, une gomme à effacer, un aiguisoir, 10 bâtons de fusain assortis, un mannequin de bois et une tablette à dessin de 50 feuilles.

Leurs œuvres seront ajoutées au troisième livre de l’exposition du 50e anniversaire de la bibliothèque de Saint-Léonard.