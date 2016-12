Les vols qualifiés en baisse de 34% dans le Sud-Ouest

Le nombre de vols qualifiés commis dans l’arrondissement du Sud-Ouest a diminué du tiers en 2016 par rapport à l’année précédente.

«Jusqu’à maintenant nous enregistrons une baisse de 34%», indique le commandant du poste de quartier 15 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Parent.

À la mi-décembre, 70 vols avaient été perpétrés comparativement à 106 pour l’ensemble de l’année 2015. On parle aussi bien de vols commis dans des commerces que de crimes contre la personne.

Sylvain Parent n’identifie pas un élément en particulier pour expliquer cette diminution. Il évoque notamment une présence policière accrue et un travail de prévention auprès de la population.

«C’est l’effort de plusieurs partenaires, dont l’organisme Prévention Sud-Ouest. Ce n’est pas seulement le travail du SPVM», souligne-t-il.

Sécurité routière

Le nombre d’accidents de la route, avec ou sans blessé, est demeuré stable en 2016.

Au moment d’écrire ces lignes, le 15 décembre, on en dénombrait 1217 alors que les policiers ont traité 1211 dossiers l’année dernière.

Pour le commandant Parent, une circulation de transit de plus en plus importante sur le réseau local en raison des chantiers Turcot et Champlain n’est pas étrangère au nombre d’accidents encore élevé.

Durant l’année 2016, des opérations policières ont été menées à des intersections plus à risque. Ce travail se poursuivra en 2017.

Le PDQ compte aussi mettre l’accent sur la sécurité des piétons en multipliant la surveillance à certains croisements où l’on observe le plus d’accidents.

Les camionneurs surveillés

En 2017, les policiers vont continuer d’avoir à l’œil les camionneurs qui ne respectent pas les voies désignées pour le transport lourd.

«Des camionneurs prennent la voie facile. Ils empruntent de petites rues résidentielles», déplore Sylvain Parent.

Le secteur délimité par les rues Saint-Rémi, Atwater, Notre-Dame et Saint-Antoine est particulièrement ciblé avec la présence du chantier Turcot.

En 2016, dans le cadre de plusieurs opérations, les policiers ont émis 250 constats d’infraction à des camionneurs.

«Il faut maintenir la pression. Si on veut gagner la bataille, il faut continuer à marteler le message», insiste le commandant.

Aînés et radicalisation

L’équipe du PDQ 15 va poursuivre au cours de la prochaine année son travail de prévention auprès des personnes âgées avec le projet «Intervention policière auprès des aînés maltraités». Le programme ratisse large. Ça va de la prévention d’abus commis par un proche jusqu’à la fraude sur Internet.

«En 2016 nous avons traité plus d’une trentaine de dossiers, souligne Sylvain Parent. Ce n’était pas nécessairement tous des actes criminels, mais il y a eu matière à intervention.»

Le PDQ 15 s’intéressera aussi en 2017 à la radicalisation chez les jeunes. «C’est dans un objectif de prévention», souligne Sylvain Parent, précisant qu’il n’y a pas eu de cas de radicalisation dans le Sud-Ouest.

Mourad Méberbèche, conseiller en concertation au PDQ 15, et les agents sociocommunautaires développent en collaboration avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal une série de conférences qui seront données aux élèves de secondaire 5.