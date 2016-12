En quête d’une quantité record de bas et de bobettes

La Mission Bon Accueil a profité de la récente vague de froid sur Montréal pour lancer la quatrième édition de l’Opération bas et bobettes. L’organisme du Sud-Ouest recherche des sous-vêtements neufs pour garder les plus démunis au chaud cet hiver.

L’an passé, plus de 5740 bas et plus de 1050 bobettes, d’une valeur totale de 7200$, ont été recueillis. Avec les dons en argent, la troisième édition de la campagne a permis d’amasser un montant record de plus de 11 000$. Les organisateurs souhaitent dépasser cette somme cette année.

Par temps froid, les problèmes de santé, dont les infections de la peau et les engelures, sont élevés chez les sans-abris, selon la Mission Bon Accueil.

«Ils doivent marcher toute la journée avec des bas mouillés par la neige, ce qui peut avoir de graves conséquences», indique Kathryn Stephens, la gérante principale du développement et des relations publiques de l’organisme.

La Mission Bon Accueil rappelle que les sous-vêtements et les chaussettes font parties des premiers luxes dont se privent les personnes qui vivent dans la rue. C’est pourquoi, les dons recueillis permettent à chaque itinérant, principalement des hommes, de recevoir cinq pièces d’habits lorsqu’il est en hébergement.

Les autres dons en vêtements seront vendus à moindre coût à La Boutique, qui offre des articles neufs et usagés aux personnes défavorisées de Montréal. L’organisme reçoit environ 2000 sacs de vêtements par mois, qui sont ensuite triés et entreposés par quelque 40 participants du programme Éducation et employabilité.

Les personnes intéressées peuvent déposer les vêtements neufs dans un bac placé devant le refuge, au 1490 rue St-Antoine Ouest, ou à La Boutique, au 4755E rue Acorn du lundi au vendredi de 7h à 15h.

Ceux qui feront un don de 10$ permettront à l’organisme d’acheter 12 paires de bas et 5 paires de bobettes.

La Mission Bon Accueil possède une capacité de 222 lits et enregistre plus de 80 000 nuitées d’hébergement chaque année.