Développer sa créativité au Centre Georges-Vanier

Proposant des cours de danse, de musique et d’arts visuels, le Centre culturel Georges-Vanier est en période d’inscription pour sa session d’hiver.

Les enfants et les adultes peuvent s’inscrire à l’un des 25 cours et ateliers.

Le centre offre le nouveau cours Art et méditation afin d’explorer son plein potentiel créatif à travers des exercices combinant l’art multidisciplinaire et la méditation.

Il propose aussi les cours d’initiation à l’estampe et de collagraphie, une technique ludique qui s’adresse à ceux qui aiment le collage et qui souhaitent découvrir les rudiments de l’estampe.

Le cours L’art de la marionnette revient cette saison avec une initiation à la marionnette pour films d’animation. Au programme: fabrication d’une marionnette, travail sur un scénarimage, exercices de manipulation, répétition et tournage de courts métrages au moyen de téléphones portables.

Danse et musique

La professeure Claudine Malard invite les adultes à découvrir des danses d’inspirations traditionnelles et contemporaines provenant d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale et de l’Île de la Réunion.

Les enfants pourront quant à eux découvrir la danse et la musique grâce aux cours de danse créative (2 à 5 ans), de multi-danse (6 à 8 ans), d’éveil musical (2 à 4 ans) et de chant semi-privé (4 à 12 ans).

La session d’hiver est également la dernière chance avant l’automne 2017 de devenir membre de l’Ensemble vocal les Voix-si, les Voix-la.

La période des inscriptions se poursuit jusqu’au 15 janvier. Le centre culturel est situé au 2450, Workman. Renseignements sur la programmation au 514 931-2248 et au www.ccgv.ca.