Des faits divers survenus en 2016

Une visite illégale dans le métro, un vol et du vandalisme pour protester contre l’embourgeoisement, le maire Benoit Dorais qui se fait voler son vélo sous la fenêtre de son bureau, l’année 2016 a été ponctuée de quelques faits divers dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Vidéo tournée illégalement dans le métro

Les policiers procèdent le 14 avril à l’arrestation de trois hommes en lien avec la vidéo Lowest point in Montreal tournée illégalement dans le métro.

Dans le document mis en ligne le 26 mars, on aperçoit deux individus visiter des endroits interdits au public. Ils marchent sur les voies et l’un d’eux va jusqu’à allumer des pièces pyrotechniques à l’intérieur d’un tunnel.

La vidéo, qui fait énormément parler sur les médias sociaux, remet en question la sécurité dans le métro.

Décès d’une femme sur Monk

Le 19 mars, une femme âgée de 55 ans est trouvée sans vie dans les toilettes d’un bar du boulevard Monk à la suite d’un incendie causé par un article de fumeur.

Les pompiers sont appelés pour de la fumée s’échappant des salles de bain situées au sous-sol du bar Sport Rock Café. Ce sont toutefois des clients tentant d’éteindre les flammes avec un extincteur qui font la macabre découverte. La victime était une habituée de l’établissement.

Vol pour dénoncer l’embourgeoisement

Le 28 mai, l’arrondissement est le théâtre d’un vol commis par des individus qui prétendent agir contre l’embourgeoisement.

Une trentaine de personnes cagoulées et vêtues de noir font irruption en soirée dans l’épicerie fine Le 3734 située sur la rue Notre-Dame. En plus de voler des aliments, les individus collent des tracts dénonçant l’embourgeoisement de Saint-Henri.

Le groupe prend la fuite avant l’arrivée des policiers. Aucune arrestation n’est effectuée.

Benoit Dorais se fait voler son vélo

Le 29 août, le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais se fait dérober son vélo. Il l’avait cadenassé au support situé tout juste en face de la mairie d’arrondissement, sur la rue Bel-Air.

Le crime a lieu en plein jour dans un secteur très passant, sous la fenêtre du bureau du maire.

En constatant la disparition de sa bicyclette achetée il y a à peine un an, Benoit Dorais laisse éclater sa colère sur son compte Twitter. «Si je pogne l’enfant de chienne qui a coupé mon cadenas pis volé mon vélo devant la mairie du Sud-Ouest!…», écrit-il.

Chienne blessée et abandonnée dans le parc Angrignon

Le 22 novembre, un passant trouve dans le parc Angrignon une chienne blessée à la tête et enchaînée à un arbre. La SPCA ouvre une enquête et lance un appel au public pour tenter de retracer le propriétaire. À la fin de l’année, il n’avait toujours pas été trouvé.

Devant la gravité de l’acte, la SPCA explique qu’elle ferait une recommandation pour que des accusations criminelles soient déposées contre la personne. Le Code criminel prévoit jusqu’à cinq années d’emprisonnement pour avoir blessé volontairement un animal.