Priorités pour 2017

Le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, a déjà dans sa mire quelques priorités pour la prochaine année.

L’élaboration du plan de développement urbain, économique et social pour les quartiers voisins de l’échangeur Turcot arrive en tête de liste.

«Ça va être le dossier de 2017, annonce-t-il. Nous avons à l’arrondissement une équipe incroyable qui prépare un plan avec des réalisations concrètes. On inscrit des projets avec de l’argent dans le plan triennal d’immobilisation de la Ville. On veut voir des projets pas seulement dans cinq ans mais au fur et à mesure.»

La reconstruction de Turcot a des impacts sur les citoyens, rappelle le maire. Or, insiste-t-il, «nous devons réaliser le travail que le gouvernement du Québec n’a pas fait sur son intégration urbaine».

L’autre grand dossier sera la poursuite de la modernisation du pôle Saint-Charles, dans Pointe-Saint-Charles.

Le centre sportif a déjà fait l’objet d’importants travaux de rénovation. Il reste à procéder à la réfection de la bibliothèque et à l’aménagement du pavillon des aînés.

La ville-centre, qui paiera la facture, est maître d’œuvre du projet.

«Le défi est de s’assurer que la Ville livre un projet que les citoyens veulent. Je le mettrai sous surveillance», assure Benoit Dorais.

Les plans et devis doivent être réalisés au début de l’année. La livraison des installations est prévue pour 2018.