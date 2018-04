Le parc Édouard-Fabre se refait une beauté

Le parc Édouard-Fabre dans Côte-Saint-Paul fera l’objet d’une complète remise à neuf dès mai. En 2004, l’aire de jeu avait été démantelée pour des questions de sécurité et de vandalisme, laissant l’espace vert de la rue Briand vacant. Depuis, de nombreux résidents revendiquent auprès de l’arrondissement du Sud-Ouest un meilleur aménagement.

«À la suite de la consultation publique tenue il y a quelques mois, certains voulaient un lieu de détente, d’autres des jeux et des exerciseurs, souligne le conseiller d’arrondissement Alain Vaillancourt. Nous avons donc faire un amalgame de tout ça.»

Le projet comprendra l’implantation d’un circuit d’exercice permanent sur une surface de caoutchouc ainsi qu’un nouveau sentier recouvert de pavés de béton colorés, qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

«L’escalier qui menait au sentier sera remplacé par une rampe d’accès», précise M. Vaillancourt. Du nouveau mobilier, comprenant des bancs, des tables hexagonales, un support à vélo et des lampadaires, viendra compléter l’aménagement.

Le Sud-Ouest souhaite créer un lieu plus invitant pour les résidents à proximité et les adolescents qui traversent la ruelle et le parc quotidiennement pour se rendre à l’école secondaire Honoré-Mercier.

Histoire

Aménagé en 1980, l’espace vert n’avait jamais fait l’objet de réfections majeures. Les élus profiteront de ces travaux, évalués à 321 000$, pour y ajouter des pancartes racontant l’histoire du personnage en l’honneur duquel il a été nommé.

«Personne ne le connaît vraiment, donc nous trouvions important d’en parler davantage», renchérit le conseiller.

Né à Saint-Henri, Édouard Fabre est un marathonien qui a participé à plus de 315 courses à travers le monde. Ce dernier a remporté de nombreux de trophées dont celui du réputé marathon de Boston.

Grande gagnante de l’appel d’offres, la firme Arthier sera en charge des travaux qui s’échelonneront sur trois mois. Durant cette période, le parc sera fermé à la population.