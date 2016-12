Bien voir pour mieux apprendre

Quelque 200 élèves de l’école primaire Lévis-Sauvé de Verdun ont bénéficié d’un test de dépistage pour la vue grâce au programme «Participe pour voir» de la Fondation des maladies de l’œil (FMO).

«Environ 80% de l’apprentissage d’un élève se fait par les yeux. Quand tu ne vois pas, c’est difficile d’apprendre à lire et écrire, indique le directeur général de la fondation, Steeve Lachance. De plus, on estime qu’un jeune sur quatre a besoin de lunettes.»

À tour de rôle, les jeunes de la prématernelle à la sixième année ont effectué des examens pour la vision de loin et de proche, ainsi que pour la perception des couleurs et en 3D.

Quatre optométristes professionnels et une infirmière ont accepté bénévolement de prendre part à l’initiative. «Je le fais parce que j’adore les enfants. Je veux éviter que des problèmes de vision nuisent à leur apprentissage», admet Danielle Hardy, optométriste depuis près de 40 ans.

«Elle m’a montré l’oiseau, le gâteau, le téléphone. Je les voyais un petit peu» explique la jeune Razane Imouli.

Environ 50% des élèves fréquentant cette école primaire en milieu défavorisé ont été rencontrés gratuitement à la demande de leur parent. «Jusqu’à maintenant, ceux que j’ai examiné n’avaient pas eu de test de la vue auparavant. Ils ont un peu peur au début, mais ils collaborent vraiment bien», ajoute Mme Hardy.

Impact

Des recommandations, émises par les spécialistes, seront transmises aux parents. L’enfant pourra ensuite prendre rendez-vous chez un optométriste pour y recevoir un examen complet.

Au besoin, il pourra recevoir gratuitement une paire de lunettes grâce aux partenaires du programme.

«Participe pour voir» est reconnu par l’Ordre des optométristes du Québec.

«On veut avoir un impact sur les familles plus défavorisées. C’est vraiment notre objectif», soutient le directeur général de la FMO.

Depuis 10 ans, le programme a permis d’examiner les yeux de 25 000 enfants dans 200 écoles de 70 villes. Environ 5 000 paires de lunettes, d’une valeur totale de 2,5 M$, ont été remises gratuitement.

Seulement un enfant sur trois a consulté un optométriste avant de faire son entrée à l’école, selon la FMO.