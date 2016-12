La Well se fait belle

La Société de développement économique (SDC) Wellington compte faire de la Promenade une destination commerciale majeure. Pour y arriver, elle bénéficiera dès l’année prochaine du Programme Réussir @ Montréal (PR@M-Commerce), qui vise à mettre en valeur des artères commerciales importantes de la ville.

Le président de la SDC Wellington, Billy Walsh, ne s’en cache pas: il a de l’ambition pour la Promenade. «Je veux qu’on devienne la destination commerciale numéro un dans le Grand-Sud-Ouest», affirme-t-il.

La SDC aura droit à 60 000$ pour réaliser une analyse économique et un cadre banquier. Le reste du montant qui lui sera alloué dépend des subventions qui seront demandées par chacun de ses membres.

PR@M-Commerce dispose d’une enveloppe budgétaire de 15,4 M$ annuellement, qui sont remis à trois regroupements commerciaux sélectionnés pour leur dynamique associative, leur importance dans l’offre commerciale métropolitaine et les moyens qu’ils préconisent pour inviter leurs membres à participer.

Ce programme arrive donc à point, en même temps que les travaux de l’échangeur Turcot et du pont Champlain, qui enclavent cette partie de Montréal et favorisent les achats locaux. Ces chantiers, perçus comme une menace par plusieurs, ont plutôt été vus comme une opportunité par M. Walsh.

Métamorphose

L’aide financière est axée sur la réfection des façades des bâtiments et l’aménagement intérieur des commerces. Les propriétaires et les commerçants pourraient ainsi se voir rembourser le tiers de leurs investissements de rénovation et la moitié des honoraires de professionnels en design par la ville-centre.

Bien qu’il soit trop tôt pour entrer dans les détails, plusieurs bâtisses avec une valeur patrimoniale pourraient être visées. D’entrée de jeu, le président de la SDC mentionne quelques duplex et triplex, la pharmacie Uniprix et le 3819, local visé par les propriétaires du Palco pour ouvrir leur deuxième bar verdunois, en formule karaoké.

Les commerçants et propriétaires de locaux auront un peu de temps pour faire leurs changements, puisqu’ils ont deux ans pour déposer une demande et deux autres années pour réaliser les travaux.

La SDC du Quartier-Latin et la Promenade Hochelaga-Maisonneuve sont les deux autres regroupements de commerçants qui bénéficieront de l’aide de Programme Réussir @ Montréal cette année.

L’an dernier, la Promenade Masson à Rosemont, la rue Notre-Dame de Lachine et le boulevard Monk dans le Sud-Ouest avaient été sélectionnés.