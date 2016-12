Même le père Noël va adorer ces biscuits!

Préparer une recette de biscuits avant Noël, c’est déjà une fête! On met de la musique et on en profite pour manger de la pâte à biscuits autant qu’on veut, quitte à faire une double recette! En plus, les enfants sont toujours partants pour faire leur part dans la cuisine quand il s’agit de faire des biscuits !

Cette année, j’ai trouvé des petites boîtes-cadeaux chez IKEA. Quelques biscuits suffisent à les remplir! Voilà des petits cadeaux qui font vraiment plaisir et qui nous sauvent de la foule pressée des grands magasins!

Pour d’autres idées de recettes pour gourmands intolérants et pour gourmands tout court, visitez kpourkatrine.com

Joyeuses fêtes!

Katrine

Biscuits tendres au citron et noix de pin

Portions : environ 20 biscuits

Préparation 20 minutes

Cuisson 8 minutes

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe (15 ml) de graines de chia blanches mélangées avec 2 c. soupe (30 ml) d’eau chaude

1 1/2 tasse (375 ml) de farine sans gluten

3 c. à soupe (45 ml) de fécule de maïs

1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude

1/4 c. à thé (1,25 ml) de sel

1/2 tasse (125 ml) de cassonade

1/4 tasse (60 ml) de sucre

1 œuf + 1 jaune

2/3 tasse (170 ml) d’huile de coco, à température ambiante

1 c. à thé (5 ml) de vanille

2 c. à soupe (30 ml) de zeste de citron bien lavé ou biologique

1 tasse (250 ml) de noix de pin grillées (garder quelques pignons pour décorer)

Fleur de sel pour saupoudrer

PRÉPARATION

Placer la grille au centre du four préchauffé à 375°F. Tapisser deux plaques à biscuits de papier parchemin. Dans un petit bol, mélanger les graines de chia avec l’eau chaude. Réserver. Dans un bol, mélanger la farine, la fécule de maïs, le bicarbonate et le sel. Réserver. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre la cassonade, le sucre, l’œuf, le jaune, l’huile de coco et la vanille durant 3 minutes. Incorporer le mélange de graines de chia et d’eau. Incorporer les ingrédients secs et le zeste de citron et bien mélanger. À l’aide d’une spatule, incorporer les noix de pin grillées et bien mélanger. Former des boules de pâte de 1 c. à soupe ou utiliser une petite cuillère à crème glacée et les déposer sur les plaques en laissant un espace de 2 po entre les biscuits. Aplatir légèrement le dessus des biscuits, saupoudrer d’une pincée de fleur de sel. Laisser refroidir les boules de pâte 1 heure au réfrigérateur. Cette étape est très importante, car si la pâte n’est pas assez froide vos biscuits s’aplatiront puisque l’huile de coco fond beaucoup plus rapidement que le beurre. Cuire 4 minutes. Faire une rotation de la plaque et cuire encore 4 minutes. Ne pas trop cuire! Les biscuits n’auront pas l’air totalement cuit au centre, c’est ce qu’on veut! Laisser refroidir les biscuits pendant 3 minutes sur les plaques.

Bon à savoir : Les biscuits sont meilleurs le jour même. Vous pouvez les congeler si vous ne les mangez pas d’un coup. Ils resteront plus moelleux ainsi que si vous les conservez dans un contenant hermétique à la température ambiante.