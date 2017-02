Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand Dame Nature nous envoie des vagues de froid, je n’ai que le goût de me blottir dans un tricot doux et chaud. Les dernières chutes de mercure m’ont ainsi donné envie de vous partager mes coups de cœur tricotés.

Tricots de qualité



La compagnie Montréalaise Ça va de soi retient mon attention par son choix varié et par la qualité de ses tricots. En effet, cette entreprise haut de gamme œuvrant depuis les années 1960 offre des pièces intemporelles dans une multitude de couleurs et de modèles différents, et ce, tant pour hommes que les femmes. Le confort et la résistance de leurs vêtements en cachemire, coton ou laine de mérinos sont sans pareil. L’investissement en vaut le coup!

Cours de tricot



Pour ceux qui veulent s’initier au tricot, la boutique Maillagogo offre des cours pour débutants (20 $). En plus d’y apprendre les bases du tricot, en plus de réaliser un projet durant ces deux heures de cours. Vous n’avez qu’à choisir le cours qui vous plaît au moment qui vous convient le mieux. Par ailleurs, tout le matériel nécessaire est vendu sur place à prix modique.

Adieu, boulouches!



Qui dit tricot dit entretien. Comme tout le monde sait, les tricots ont tendance à boulocher, c’est-à-dire à faire de petites boules de peluche. Pour redonner de l’éclat aux vêtements, il importe de retirer ces bouloches. Je vous conseille pour ce faire d’utiliser une pierre ponce anti-bouloches, qui permet de raser les tricots, qui redeviendront comme neufs. Il est cependant important de le faire doucement afin de ne pas abîmer le reste du vêtement.