Michelle Obama est reconnue pour avoir modernisé le chic façon première dame des États-Unis. Retour sur quelques fondements de sa garde-robe alors que les Obama s’apprêtent à quitter la Maison-Blanche et qu’elle vient de faire une fois de plus la une du magazine Vogue.

De 1960 à 1963, la plupart des femmes ordinaires aspiraient à adopter le style sophistiqué de Jacqueline Kennedy. Ses contemporaines – comme Grace Kelly et la reine Elizabeth II – et elles ne sont quand même pas parvenues à rompre avec le style formel attendu d’une femme occupant ce genre de fonctions officielles.

Près d’un demi-siècle plus tard, Michelle Obama a tout changé. À la fois mère et femme de carrière au début de ce XXIe siècle, elle n’a pas joué les potiches. Elle est arrivée à adapter son style aux différentes causes et aux publics variés auxquels elle s’est adressée durant les deux mandats de son mari. Et beaucoup de ses succès vestimentaires sont attribuables à sa styliste, Meredith Koop, qui fait partie de l’équipe depuis 2009.

Grâce à son flair, Michelle Obama a pu échapper aux tailleurs formels pour embrasser la couleur. Elle a aussi mis en lumière des créations de designers américains comme Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Michael Kors, Narciso Rodríguez, Joseph Altuzarra et Naeem Kham, notamment. Elle a aussi porté des marques plus accessibles telles que J. Crew et Ann Taylor.

Par ailleurs, durant les visites officielles, Michelle Obama a salué la culture de chaque pays en optant pour des créateurs de mode locaux. À Tokyo, elle a porté du Kenzo, par exemple, tandis qu’elle a opté pour Christopher Kane à Londres.

Est-ce que Melania Trump pourra suivre la même voie?

Il est trop tôt pour le dire. Cela dit, Michelle Obama entrera dans l’histoire en tant que femme qui savait comment faire de la politique avec la mode. «Michelle a montré que derrière un homme il y a une grande femme», a affirmé Patycia Centeno, l’auteure du blogue Politics and Fashion. Métro lui a posé quelques questions.

En quoi le style de Michelle Obama diffère-t-il de celui de Jacqueline Kennedy?

Elles ont vécu à des époques différentes. Michelle souhaite marier confort et esthétisme, alors que Jackie personnifiait l’élégance extrême et la sophistication à la parisienne. Michelle a innové en choisissant de nouveaux créateurs de mode.

Quelle est son héritage?

Elle a remis au goût du jour le rôle de première dame. Elle n’est pas soumise à un homme. Elle est plutôt l’épouse d’un président et sa compagne. Cela dit, elle a constamment eu à faire face à des manières de penser rétrogrades. Quand elle portait des shorts en vacances, elle était souvent critiquée. On a même réalisé des sondages pour savoir s’il était acceptable qu’elle montre ses jambes.

En quoi ses vêtements ont-ils soutenu son travail?

Elle a fait tout ce qui était possible pour des causes qu’elle considérait juste. Elle a été très brave pour cela.