Arriver les mains vides n’est pas une option avec ces coffrets cadeaux déjà prêts à être déposés sous le sapin. Voici quelques suggestions faciles à trouver, même à la dernière minute.

Ensemble de savons parfumés aux fragrances variées, 7$ chez HomeSense

Coffret de 3 mini Bougies de 67 g chacune (fragrances Dark Rum, Tobacco et Vetiver), Malin + Goetz, 58$ chez Etiket

Up All Night – Collection de 5 mini rouges à lèvres crème Le Marc, Marc Jacob, 61$ en exclusivité chez Sephora

Coffret cadeau contenant une huile (fragrance originale) et un baume à barbe, un peigne pliant et des formats de voyage d’un nettoyant à barbe et de l’huile à barbe (fragrance Tabac), Groom 90$

Coffret de luxe Cucina Coriandre et Olivier comprenant un savon pour les mains, une crème à mains, une aromate d’ambiance et une bougie parfumée, Fruits & Passion, 45$

Let it Blow! Ensemble de voyage comprenant un séchoir à cheveux de voyage, un shampoing et un revitalisant secs, un démêlant et des pinces à cheveux, le tout dans une pochette de voyage, Drybar, 169$ en exclusivité chez Sephora